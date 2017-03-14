В новосибирском зоопарке родились сервалята и кенгуренок

У сервалов родилась двойня

Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило рассказал о пополнении сразу нескольких семейств теплолюбивых животных.







«У наших сервалов, которых зовут Кира и Сева, родились два малыша. Это произошло 18 января. Первые недели заботливая мать скрывала своих малышей от посторонних глаз. Детеныши сервалов, как у всех кошачьих, рождаются с закрытыми глазами и слуховыми проходами. Видеть и слышать они начинают на 4–9-й день жизни. Первый выход из логова мать разрешает котятам через три недели. Сейчас маленькие сервалы уже достаточно окрепли. Самка Кира позволила сотрудникам зоопарка осмотреть свою двойню. Мы знаем, что это два мальчика», — сообщили в зоопарке сегодня, 14 марта.







Детеныши лемуров катта тоже появились на свет совсем недавно. «Потомство принесли три самки. Причем у одной из них родились два детеныша, что у кошачьих лемуров происходит редко. О пополнении в этом семействе мы узнаем сразу, потому что детеныш кошачьих лемуров сразу после рождения цепляется за маму, и мама передвигается вместе с ним. Первый месяц самка носит своего ребенка на животе», — пояснили в зоопарке.







У лемуров матерями стали три самки





У кенгуру Беннетта тоже случилось прибавление. Детенышам приблизительно 6 месяцев. «Но мы сообщаем о них только сейчас, потому что маленькие кенгуру только-только начали вылезать из материнских сумок. До этого увидеть их не было никаких шансов ни у посетителей, ни у сотрудников зоопарка. Вес кенгуру Беннетта при рождении — 1 г», — пояснили в Новосибирском зоопарке. Сфотографировать кенгуренка пока не удалось.











Увидеть семью сервалов можно в зимнем павильоне, а лемуров и кенгуренка в павильоне «Тропический мир».







В новосибирском зоопарке размножаются даже те животные, которые, как считалось ранее, не способны приносить потомство в неволе. Например, осенью впервые в истории зоопарков в Новосибирске стали родителями усатые обезьяны — императорские тамарины.