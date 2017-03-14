Известный новосибирский фотограф сделал снимки таинственного города и озера Титикака

Новосибирский фотограф и руфер Вадим Махоров выложил фотографии с поездки в Перу — на снимках есть озеро Титикака, радужные горы и «затерянный город» Мачу-Пикчу.





Мачу-Пикчу — таинственный город инков, построенный в середине XV века







Террасы для земледелия Морай







В Перу Вадим Махоров побывал в ноябре прошлого года. За две недели он успел посмотреть всю страну кроме ее северной части — реки Амазонки и джунглей. По просьбе НГС.НОВОСТИ Вадим поделился фотографиями с поездки и своими впечатлениями.







Пустыня Наска





Андский канделябр





Перу — невероятно колоритная страна с точки зрения достопримечательностей, это колыбель Империи инков. Здесь в Андах есть «затерянный город» Мачу-Пикчу, пустыня Наска, необычное озеро Титикака и многие другие любопытные места.







Райский оазис Уакачина







По словам Вадима, в Перу сложно добраться из-за высокой стоимости перелетов. Средняя стоимость билетов туда-обратно — 60–80 тыс. руб. Однако встречаются и сравнительно недорогие билеты (около 30 тыс. за перелет в оба конца), которыми повезло воспользоваться и Вадиму, и его друзьям. При этом виза в Перу не нужна.







Радужная гора Виникунка







Радужная гора Виникунка







С погодой ребятам повезло — за две недели ни разу не прошел дождь. «Было очень тепло, но при этом ветрено. Местами было настолько жарко, что мы полностью сгорали. Пользовались кремами от солнца, но даже это не помогало. Все ходили красные, как раки», — описывает собеседник.







Озеро Титикака





Столбик термометра поднимался не очень высоко, но в высокогорной части страны солнце припекало особенно активно. Путешественники побывали на озере Титикака, которое находится на высоте 3,8 тыс. м над уровнем моря. Им приходилось ездить через перевал высотой больше 4 тыс. м — подниматься на Радужную гору Виникунка.







Лама





Лама





Также Вадим с друзьями осмотрели Райский оазис Уакачина, над пустынным плато Наско на южном побережье Перу ребята поднимались на самолете. С высоты открывается вид на знаменитые геоглифы. «Симпатичная колониальная архитектура в городе Куско», — добавляет Вадим.







Писак — легендарная цитадель инков







Геоглифы Наски





С местным населением ребятам особо не получилось пообщаться — только с теми, кто работает в туристическом бизнесе.







Город Куско





Стоимость отдыха в Перу не так высока. «В Израиле я потратил столько же денег, но при этом [в Перу] увидел намного больше. Перу дешевле Израиля на треть. Главное — добраться, а там можно найти не такие дорогие экскурсии. Люди торгуются», — говорит Вадим.







Национальный заповедник пустыни полуострова Паракас







Лежбище морских котиков





Вадим Махоров уже давно путешествует по миру и фотографирует достопримечательности. В начале года за свои снимки он получил две медали крупнейшего мирового фотосалона Trierenberg Super Circuit. Жюри особо понравился кадр с вершины Кельнского собора и серия снимков российской промышленности.

