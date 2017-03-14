Новосибирцев поставила в тупик задача про лепку пельменей

Задачу про пельмени решил каждый третий участник контрольной





Компания «Яндекс» подвела итоги контрольной по математике «Что и требовалось доказать» — по числу пятерок Новосибирск занял пятое место среди крупных российских городов.







Контрольная проходила в третий раз. Кроме Новосибирска ее написали в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и др.







«В контрольной приняли участие 619 новосибирцев. Пятерки получили 23 % участников — они решили не менее девяти задач из десяти. Еще 20 % получили четверки, а 28 % — тройки. Результат участников из Новосибирска оказался выше среднего среди крупных российских городов. По доле отличников в этом году Новосибирск занял 5-е место среди 15 городов-миллионников, тогда как в прошлом году был на четвертом», — рассказали в PR-службе «Яндекса».







Мужчин среди участников было на 35 % больше, чем женщин. Справлялись с заданиями мужчины и женщины примерно одинаково: на пятерки и четверки контрольную написали 43 % мужчин и 40 % женщин.







Лидеры среди городов-миллионников — Казань, Уфа и Красноярск. В 2016 году места распределились иначе — в первой тройке тогда были Нижний Новгород, Волгоград и Челябинск.







«На выполнение контрольной отводился час, но большинство участников закончили ее быстрее. Отличникам понадобилось 34 минуты, а хорошисты и троечники думали над решениями в среднем чуть больше 40 минут. Самой сложной стала задача про семью, которая лепила пельмени. Ее решил только каждый третий», — рассказали в компании «Яндекс».







Если вы пропустили контрольную, то можете проверить себя прямо сейчас. Попробуйте решить самую легкую и самую сложную задачи.







Леше надо быстро поделить ленту на несколько частей. Он сложил ее пополам, взял ножницы и разрезал ленту в двух местах, отступив от краев. Сколько отрезков у него получилось?





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Тимофей и его родители ждут гостей и лепят пельмени. У мамы на один противень уходит столько же времени, сколько у Тимофея и папы, хотя они лепят вместе. Если бы Тимофей помогал маме, они бы справились с двумя противнями за время, которое у папы ушло бы на один. Сколько противней пельменей налепят мама с папой за время, которое понадобилось бы Тимофею на один противень?





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Кроме проверки знаний по математике новосибирцы могут проверить свою грамотность. 8 апреля пройдет массовая акция «Тотальный диктант». В этом году диктовать текст от Леонида Юзефовича будут не только живые люди, но и робот.