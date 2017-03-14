Пострадавшую от глыбы снега девочку выписывают из больницы

Девочка провела в больнице четыре дня
Девочка провела в больнице четыре дня

Маленькую девочку, на которую с крыши пятиэтажки на ул. Пархоменко упал кусок снежной глыбы, выписывают из больницы.


Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили в нейрохирургическом отделении детской больницы № 1. «Сегодня готовим на выписку», — пояснили в медучреждении.


Напомним, случай произошел на ул. Пархоменко 10 марта. С крыши многоэтажки на коляску с четырехмесячным ребенком упал кусок снега примерно 30–40 см в длину. Ребенка тогда увезли в первую детскую больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и перелом лобной кости.


После обследования выяснилось, что у ребенка закрытый перелом лобной кости и ушиб мозга легкой степени.


На место происшествия выезжали следователи. Они выясняли, кто отвечал за уборку снега с крыши здания. 

Ольга Власова
Фото pixabay.com

Прочтений: 316
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено