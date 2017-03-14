Пострадавшую от глыбы снега девочку выписывают из больницы

Девочка провела в больнице четыре дня

Маленькую девочку, на которую с крыши пятиэтажки на ул. Пархоменко упал кусок снежной глыбы, выписывают из больницы.





Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили в нейрохирургическом отделении детской больницы № 1. «Сегодня готовим на выписку», — пояснили в медучреждении.







Напомним, случай произошел на ул. Пархоменко 10 марта. С крыши многоэтажки на коляску с четырехмесячным ребенком упал кусок снега примерно 30–40 см в длину. Ребенка тогда увезли в первую детскую больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и перелом лобной кости.







После обследования выяснилось, что у ребенка закрытый перелом лобной кости и ушиб мозга легкой степени.







На место происшествия выезжали следователи. Они выясняли, кто отвечал за уборку снега с крыши здания.