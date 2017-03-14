Исследование признало новосибирцев неспособными покупать по шаурме в день

Шаурма стала в Новосибирске настолько популярной, что ее подают теперь и в заведениях с официантами. На фото Стаса Соколова блюдо из сети «Рыба.Рис»



Исследование «Индекс шаурмы», подготовленное участниками московского форума «День открытых данных», показало, что средний новосибирец не может себе позволить даже одну шаурму в день — после покупки самых необходимых вещей и оплаты арендной квартиры денег на это блюдо у жителей города не остается. По «Индексу шаурмы» новосибирцы получили один из самых низких показателей в России.







«День открытых данных» проходил в начале марта в Москве при участии Комитета гражданских инициатив. В нем принимали участие программисты, журналисты, аналитики, гражданские активисты и т.д. В качестве одного из проектов, представленных на форуме, стал «Индекс шаурмы», целью которого было исследование покупательной способности жителей регионов России. За основу авторы взяли известный «Индекс Бигмака», который уже много лет подсчитывает британский журнал The Economist. Он показывает, сколько бигмаков, которые теоретически должны быть одинаковыми во всем мире, можно купить за одну и ту же сумму в долларах в разных странах. Разница в ценах возникает от различий в уровне жизни. Другие расходы «Индекс Бигмака» не учитывает.





Как правило, в уличных павильонах можно купить шаурму двух или даже трех разных размеров. Фото Стаса Соколова







Составители «Индекса шаурмы» решили пойти дальше и задались вопросом, сколько шаурмы может покупать ежедневно житель каждого российского региона, если из его доходов вычесть необходимые потребительские расходы. От средней заработной платы отнимают стоимость аренды однокомнатной квартиры (28 кв. м) и размер прожиточного минимума, после чего делят остаток на среднюю цену шаурмы, умноженную на календарных 30 дней.







В результате подсчетов у составителей вышло, что новосибирец со средней зарплатой, арендующий 1-комнатную квартиру, может себе позволить только 0,47 шаурмы в день — это один из самых низких показателей в России. Среди других «бедняков» — Крым и Республика Дагестан, где индекс тоже оказался меньше единицы. Среди лидеров индекса — Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Тюменская и Магаданская области. Москва заняла 7-е место.







Шаурма — самый распространенный способ перекуса. Фото Стаса Соколова







Корреспондент НГС.НОВОСТИ решил проверить подсчеты составителей «Индекса шаурмы» для Новосибирска. Средняя зарплата в Новосибирской области в январе 2017 года, по данным Росстата, составила 29,2 тыс. руб. Прожиточный минимум на январь составлял 10 225 руб. на работающего человека, реальная стоимость аренды 1-комнатной квартиры сегодня составляет порядка 15 тыс. руб. в месяц. Если считать, что средняя цена шаурмы в Новосибирске составляет 120 руб. (3600 руб. в месяц), то «Индекс шаурмы» должен быть равен для Новосибирска 1,1, т.е. в 2 с лишним раза больше, чем получилось у авторов исследования.







Вне зависимости от степени корректности подсчетов «Индекса шаурмы» реальные доходы новосибирцев действительно сокращаются. По подсчетам Росстата, этот показатель в прошлом году упал на 4,3 % по отношению к 2015 году. НГС.НОВОСТИ публиковали материал о новосибирцах, которые работают на нескольких работах, чтобы свести концы с концами.