Женщина требует с управляющей компании 100 тысяч за сломанную на гололеде руку

Падение на гололеде обернулось переломом со смещением

Жительница Бердска поскользнулась в центре города, сломала руку и подала в суд на управляющую компанию, требуя компенсацию в 100 тыс. руб.







Вечером 14 января 2017 года женщина упала возле дома № 10/4 по ул. Ленина в Бердске.





«В результате у нее перелом со смещением. В исковом заявлении говорится, что территория у дома была убрана ненадлежащим образом — гололед не посыпали песком. Моральный вред пострадавшая оценила в 100 тыс. руб.», — рассказали НГС.НОВОСТИ в Бердском городском суде.





Вчера прошло предварительное заседание, основное назначили на 27 марта. За это время истица должна подготовить все доказательства, в том числе медицинские справки.







Дом на Ленина, 10/4 находится в управлении компании «СКС». Корреспондент НГС. НОВОСТИ направила запрос руководству компании, связаться с ним по телефону на момент публикации не удалось.







Это далеко не первый случай, когда пострадавшие от гололеда граждане судятся с коммунальщиками. Например, жительница Советского района, упавшая на неубранной около подъезда наледи, отсудила у управляющей компании больше 35 тыс. руб. за травму головы.