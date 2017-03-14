Женщина требует с управляющей компании 100 тысяч за сломанную на гололеде руку

Падение на гололеде обернулось переломом со смещением
Падение на гололеде обернулось переломом со смещением

Жительница Бердска поскользнулась в центре города, сломала руку и подала в суд на управляющую компанию, требуя компенсацию в 100 тыс. руб.


Вечером 14 января 2017 года женщина упала возле дома № 10/4 по ул. Ленина в Бердске.


«В результате у нее перелом со смещением. В исковом заявлении говорится, что территория у дома была убрана ненадлежащим образом — гололед не посыпали песком. Моральный вред пострадавшая оценила в 100 тыс. руб.», — рассказали НГС.НОВОСТИ в Бердском городском суде.


Вчера прошло предварительное заседание, основное назначили на 27 марта. За это время истица должна подготовить все доказательства, в том числе медицинские справки.


Дом на Ленина, 10/4 находится в управлении компании «СКС». Корреспондент НГС. НОВОСТИ направила запрос руководству компании, связаться с ним по телефону на момент публикации не удалось.


Это далеко не первый случай, когда пострадавшие от гололеда граждане судятся с коммунальщиками. Например, жительница Советского района, упавшая на неубранной около подъезда наледи, отсудила у управляющей компании больше 35 тыс. руб. за травму головы.

Анна Наумцева
Фото pixabay.ru

Прочтений: 3732
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено