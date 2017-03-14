Поставщик стройматериалов передумал банкротить генподрядчика аквапарка
Компания «Амис-Новосибирск» передумала банкротить генподрядчика аквапарка.
ООО «Амис-Новосибирск» подала иск о банкротстве генподрядчика аквапарка ООО «Кварсис-Строитель» 10 марта, сообщается в материалах Арбитражного суда НСО. Однако выяснилось, что стороны уже не имеют претензий друг к другу.
Сумма долга ООО «Кварсис-Строитель» на сайте суда не была указана, дело должно было рассматриваться 11 апреля.
Заместитель председателя правления ГК «Кварсис» по развитию и маркетингу Михаил Троценко пояснил НГС.НОВОСТИ, что застройщик уже погасил долг перед компанией. Эту же информацию подтвердили в юридическом отделе ООО «Амис-Новосибирск».
Наличие дела в картотеке арбитража юрист компании объяснил тем, что долг был погашен уже после подачи иска.
По информации «СПАРК-Интерфакс», ООО «Амис-Новосибирск» принадлежит ООО «Компания Амис», 55 % которой владеет Александр Ефимов. Компания занимается поставкой тепло- и гидроизоляционных материалов.
ООО «Кварсис-Строитель» входит в ГК «Кварсис» и известна как генподрядчик новосибирского аквапарка. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания «Кварсис-Cтроитель» зарегистрирована в 2004 году, 65 % доли компании принадлежит Петру Овчинникову.
Сроки запуска аквапарка переносились несколько раз, официальное открытие состоялось в октябре прошлого года.
Ольга Власова
Фото Roxiller (Essentials/iStock)