Поставщик стройматериалов передумал банкротить генподрядчика аквапарка

ООО «Амис-Новосибирск» подала иск о банкротстве «Кварсис-Строителя» 10 марта



Компания «Амис-Новосибирск» передумала банкротить генподрядчика аквапарка.





ООО «Амис-Новосибирск» подала иск о банкротстве генподрядчика аквапарка ООО «Кварсис-Строитель» 10 марта, сообщается в материалах Арбитражного суда НСО. Однако выяснилось, что стороны уже не имеют претензий друг к другу.







Сумма долга ООО «Кварсис-Строитель» на сайте суда не была указана, дело должно было рассматриваться 11 апреля.







Заместитель председателя правления ГК «Кварсис» по развитию и маркетингу Михаил Троценко пояснил НГС.НОВОСТИ, что застройщик уже погасил долг перед компанией. Эту же информацию подтвердили в юридическом отделе ООО «Амис-Новосибирск».







Наличие дела в картотеке арбитража юрист компании объяснил тем, что долг был погашен уже после подачи иска.







По информации «СПАРК-Интерфакс», ООО «Амис-Новосибирск» принадлежит ООО «Компания Амис», 55 % которой владеет Александр Ефимов. Компания занимается поставкой тепло- и гидроизоляционных материалов.







ООО «Кварсис-Строитель» входит в ГК «Кварсис» и известна как генподрядчик новосибирского аквапарка. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания «Кварсис-Cтроитель» зарегистрирована в 2004 году, 65 % доли компании принадлежит Петру Овчинникову.





Сроки запуска аквапарка переносились несколько раз, официальное открытие состоялось в октябре прошлого года.