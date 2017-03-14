Ядерные ракетные комплексы вышли на боевое патрулирование в НСО

Ракетный комплекс «Тополь»

Ракетные полки, в том числе установки «Тополь» и «Ярс», вышли на боевое патрулирование в Новосибирской области и еще в нескольких регионах России.





«Стратегические ракетчики отработают практические действия по выводу ракетных комплексов на полевые позиции, совершению маршей со сменой полевых позиций, инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне техники и полевых позиций», — пояснили в пресс-службе Министерства обороны РФ 14 марта.







Всего в Новосибирской, Свердловской, Ивановской областях и Алтайском крае боевое дежурство будут нести девять ракетных полков.





«Противодиверсионные формирования выполнят задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М", оснащенных беспилотными летательными аппаратами», — сообщила пресс-служба Минобороны.







Ракетчики также будут преодолевать труднопроходимые участки и участки условного заражения местности, отражать нападения наземного и воздушного противника, делать условные пуски ракет.







Комплекс «Ярс»





В некоторых частях пройдут тактические и тактико-строевые занятия, отметили в Минобороны.





Военная техника часто выполняет различные задания в Новосибирской области, например, в начале февраля во время Всероссийской проверки боеготовности Вооруженных сил России, здесь были военные бомбардировщики Ту-95.