Ядерные ракетные комплексы вышли на боевое патрулирование в НСО

Ракетный комплекс «Тополь»
Ракетный комплекс «Тополь»

Ракетные полки, в том числе установки «Тополь» и «Ярс», вышли на боевое патрулирование в Новосибирской области и еще в нескольких регионах России. 


«Стратегические ракетчики отработают практические действия по выводу ракетных комплексов на полевые позиции, совершению маршей со сменой полевых позиций, инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне техники и полевых позиций», — пояснили в пресс-службе Министерства обороны РФ 14 марта.


Всего в Новосибирской, Свердловской, Ивановской областях и Алтайском крае боевое дежурство будут нести девять ракетных полков.  


«Противодиверсионные формирования выполнят задачи по обнаружению, блокировке и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием боевых противодиверсионных машин "Тайфун-М", оснащенных беспилотными летательными аппаратами», — сообщила пресс-служба Минобороны.


Ракетчики также будут преодолевать труднопроходимые участки и участки условного заражения местности, отражать нападения наземного и воздушного противника, делать условные пуски ракет.


Комплекс «Ярс»
Комплекс «Ярс»


В некоторых частях пройдут тактические и тактико-строевые занятия, отметили в  Минобороны. 


Военная техника часто выполняет различные задания в Новосибирской области, например, в начале февраля во время Всероссийской проверки боеготовности Вооруженных сил России, здесь были военные бомбардировщики Ту-95.

Анна Наумцева
Фото Александра Кряжева (1), Сергея Пятакова (2) (РИА Новости)

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