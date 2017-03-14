В аэропорту «Толмачёво» отключили табло прилетов

В новосибирском аэропорту «Толмачёво» оказалось отключено табло прилетов.





Фотографию неработающего табло прилетов прислал в редакцию читатель НГС.НОВОСТИ. Он пояснил, что это табло установлено во внутреннем терминале аэропорта, недалеко от зоны прилета.







Дополнение: В пресс-службе аэропорта «Толмачёво» ответили, что табло прилетов не работает из-за подготовки к реконструкции сектора А терминального комплекса.







«Планируется замена на новые FIDS (flight information display system, система визуального информирования о рейсах). Информация о прилетающих рейсах временно отображается на LED-мониторах, расположенных у зала выдачи багажа», — сообщили в пресс-службе.







Недавно стало известно, что в «Толмачёво» в зоне регистрации внутреннего терминала установят 6 дополнительных стоек и новую багажную систему — на оборудование потратят более 32 млн руб.

