Владелец «Толмачёво» заявился на торги по развитию аэропорта Белграда

Сербский аэропорт объявил конкурс на поиск инвесторов

Холдинг «Новапорт», которому принадлежит новосибирский аэропорт «Толмачёво», подал заявку на покупку исключительных прав на аэропорт «Никола Тесла Белград» в столице Сербии, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на совладельца холдинга Романа Троценко.





По словам Троценко, «Новапорт» подал заявку на концессионный конкурс, который подразумевает поиск партнеров по финансированию и управлению белградским аэропортом на ближайшие 30 лет. Известно, что аэропорт «Никола Тесла Белград» принадлежит государству, в 2016 году он принял 4,9 млн пассажиров.







«Аэропорт нам нравится, мы считаем, что это перспективная точка как для российского туризма, так и возможная точка разлета из региональных хабов по Центральной и Восточной Европе», — цитирует агентство Романа Троценко. Бизнесмен оценил объем требуемых в развитие белградского аэропортов инвестиций в 250 млн евро. Помимо «Новапорта», в конкурсе принимает участие и другая российская компания — «Аэропорты регионов», которая включает в себя «Кольцово» (Екатеринбург), «Курумоч» (Самара), «Стригино» (Нижний Новгород) и др.





По данным газеты «Ведомости», оба холдинга не подходят по формальным конкурсным требованиям. По их условиям, претендент должен владеть и управлять аэропортом, принимающим более 5 млн пассажиров в год. Но «Кольцово», крупнейший аэроузел «Аэропортов регионов», обслужил в 2016 году только 4,2 млн человек, а крупнейший актив «Новапорта», новосибирский «Толмачёво» — только 3,9 млн.







Холдинг «Новапорт», помимо «Толмачёво», управляет аэропортами Мурманска, Волгограда, Астрахани, Перми, Челябинска, Тюмени, Барнаула, Томска и Читы.







Ранее НГС.НОВОСТИ писали о том, что в «Толмачёво» в феврале на 25 % вырос пассажиропоток — новосибирцы стали чаще летать в Тюмень и Краснодар.