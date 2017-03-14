Три фирмы-однодневки вывели из страны 25 миллионов

Три фирмы-однодневки вывели из страны 25 миллионов

Новосибирская таможня и УФСБ России по НСО обнаружили, что граждане России вывели за границу по фиктивным внешнеэкономическим контрактам больше 25 млн руб.


«По документам, новосибирская фирма в 2015 году перечислила деньги на счет казахстанской фирмы за поставку комбикорма, но, по данным таможни, заказанную продукцию не получила и не потребовала возврата денег. Есть определенный срок, за который либо товар должен быть привезен, либо средства, перечисленные за товар, возвращены», — рассказала 14 марта специалист по связям с общественностью Новосибирской таможни Татьяна Супжанова.


В конце февраля Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по переводу денег в крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ).


После проверки выяснилось, что обе фирмы существовали только на бумаге. Также правоохранители нашли учредителя незаконно созданной фирмы, им оказалась 50-летняя жительница Новосибирска. Женщина предоставила свои документы для создания трех фиктивных фирм и за 1,5 тыс. руб. подписала документы и подала их на регистрацию в налоговую службу.


Сотрудники таможни возбудили в отношении женщины три уголовных дела за незаконное предоставление документов (ст. 173.2 УК РФ). Сейчас сотрудники УФСБ России по НСО ищут причастных к преступлению.


По данным таможни, преступления, связанные с выводом денег за границу, выявляются каждый год. Например, в 2015 году было возбуждено 15 уголовных дел, связанных с незаконным образованием компаний, а в 2016 году было возбуждено уже 31 уголовное дело. Таможня закрыла 31 фирму-однодневку и нашла 3 жителей, предоставивших свои документы для их создания.


Недавно таможня обнаружила почти восьмикратный в сравнении с прошлым годом прирост средств, которые новосибирцы незаконно вывели за границу.

Ксения Евдокимова

Фото pixabay.com

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