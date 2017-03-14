Дело о наехавшем на собаку пьяном судье дошло до Верховного суда

Судье грозит штраф и лишение права управлять автомобилем
Судье грозит штраф и лишение права управлять автомобилем

Дело об искитимском судье, который нетрезвым наехал на собаку, дошло до Верховного суда.


Административная коллегия Верховного суда рассмотрит апелляцию Генпрокуратуры РФ и прокуратуры НСО 15 марта. Прокуроры просят привлечь федерального судью Александра Березикова к административной ответственности.


Инцидент произошел 5 мая прошлого года во второй половине дня в Искитиме. Тогда дежурный экипаж ДПС получил от 34-летнего жителя Искитима сообщение о том, что у дома по ул. Береговой «Тойота» наехала на собаку. Прибывшие на место сотрудники ДПС задержали 48-летнего водителя иномарки с признаками опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина действительно пьян.


Задержанным оказался федеральный судья Искитимского района Александр Березиков. На мужчину составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).


Если суд примет сторону прокуратуры, то Березикову грозит наложение административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, следует из Кодекса РФ об административных правонарушениях.


По информации на сайте Искитимского районного суда, Александр Березиков назначен на должность судьи в июле 2011 года. Решением квалификационной коллегии судей Новосибирской области от 1 августа 2014 года ему присвоен пятый квалификационный класс.


В суде корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что Александр Березиков по-прежнему занимает свою должность.

Ольга Власова
Фото Артема Ленца

Прочтений: 2199
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено