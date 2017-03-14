Дело о наехавшем на собаку пьяном судье дошло до Верховного суда

Судье грозит штраф и лишение права управлять автомобилем

Дело об искитимском судье, который нетрезвым наехал на собаку, дошло до Верховного суда.





Административная коллегия Верховного суда рассмотрит апелляцию Генпрокуратуры РФ и прокуратуры НСО 15 марта. Прокуроры просят привлечь федерального судью Александра Березикова к административной ответственности.







Инцидент произошел 5 мая прошлого года во второй половине дня в Искитиме. Тогда дежурный экипаж ДПС получил от 34-летнего жителя Искитима сообщение о том, что у дома по ул. Береговой «Тойота» наехала на собаку. Прибывшие на место сотрудники ДПС задержали 48-летнего водителя иномарки с признаками опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило, что мужчина действительно пьян.







Задержанным оказался федеральный судья Искитимского района Александр Березиков. На мужчину составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).







Если суд примет сторону прокуратуры, то Березикову грозит наложение административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, следует из Кодекса РФ об административных правонарушениях.





По информации на сайте Искитимского районного суда, Александр Березиков назначен на должность судьи в июле 2011 года. Решением квалификационной коллегии судей Новосибирской области от 1 августа 2014 года ему присвоен пятый квалификационный класс.





В суде корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что Александр Березиков по-прежнему занимает свою должность.