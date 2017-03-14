Автоинспекторы устроили массовую облаву на едущих по встречной водителей 

Госавтоинспекция Новосибирской области подвела итоги трехдневной операции на трассах — 96 водителей попались на езде по встречной полосе.





С 10 по 13 марта сотрудники ГИБДД оформили 165 случаев неправильной перевозки детей без спецкресел, 96 водителей привлекли к административной ответственности за выезд на полосу встречного движения, 37 — за управление автомобилем без тахографа.





«За выезд на встречную полосу предполагается штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Судьбу каждого конкретного водителя решит суд», — рассказали НГС.НОВОСТИ в Госавтоинспекции по Новосибирской области и добавили, что пристальное внимание езде по встречной полосе уделяется, потому что это самая распространенная причина ДТП на загородных трассах.







Предыдущая крупная операция на дорогах области была посвящена отлову пьяных водителей. За 7–9 марта автоинспекция обнаружила за рулем 95 нетрезвых водителей, 30 из них сели за руль пьяными в черте города.