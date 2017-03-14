Счастливые новосибирские женщины похвастались фотографиями со Стасом Михайловым   

Счастливые новосибирские женщины похвастались фотографиями со Стасом Михайловым    (видео)


13 марта в Новосибирске выступил певец Стас Михайлов — концерт прошел с аншлагом, билеты раскупили за два месяца до начала.


На сцене ДКЖ Стас Михайлов исполнил новую программу «Если завтра будет солнце...». Сам певец охарактеризовал ее как сборник легких жизнерадостных композиций, под которые «можно петь и танцевать, оставив все заботы, просто отдохнуть душой и получить заряд положительной энергии».

А кто этот галантный мужчина рядом со мной? . . . #СтасМихайлов ✌🏼️ #mycollection⭐️

Публикация от Настасья Касьянова (@nastasia_kas_)

Новосибирские женщины, побывавшие на концерте, заполнили социальную сеть Instagram восторженными отзывами и фотографиями с певцом. «Я самая счастливая, кажется! Когда обнимал, так сердце стучало», — призналась одна из поклонниц Михайлова. «Это просто праздник какой-то!» — описала концерт другая зрительница. 

Самый большой ажиотаж у посетителей концерта, по их собственному признанию, вызвала песня «Всё для тебя». Те, с кем удалось пообщаться корреспонденту НГС.НОВОСТИ, купили билеты за 2–2,5 тыс. руб.

#стасмихайлов #душевныепесни #любимыепесни #концерт @stas_mihailoff

Публикация от Власенко Елена (@2804lenusya)


#стасмихайлов #вседлятебя ❤️❤️❤️👌👌👌✌️✌️✌️🔥🔥🔥👍👍👍

Публикация от Светлана Манина (@svetlana_manina)

Неделю назад корреспонденты НГС.НОВОСТИ узнали в ДКЖ, что билеты на концерт раскупили за 2 месяца до его начала. «Не знаем, что делать с таким ажиотажем», — сообщили в кассе.


Однако творчество Михайлова приносит новосибирцам не только радость. Из-за торговли дисками этого певца крупнейшая сеть супермаркетов получила юридические проблемы и рекордные убытки.

Анна Наумцева
Фото /stas-mihaylov.ru (1), instagram.com

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