Полицейскому дали 25 тысяч за молчание о 80 ящиках паленого коньяка и водки

Продавец хотела дать взятку за продажу контрафакта
Продавец хотела дать взятку за продажу контрафакта

В Новосибирске продавец контрафактного алкоголя предстанет перед судом за попытку откупиться от полицейских.


Женщина пыталась продать 50 ящиков водки «Парламент», 20 ящиков коньяка «Альфарати» и 10 ящиков коньяка «Виконте». Контрафактная выпивка оценивалась в 124 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.


22 января полицейские проводили проверочную закупку. В одной из торговых точек Железнодорожного района они нашли, как считает следствие, нелегальный алкоголь.


«Оперативники начали составлять протокол. Тогда Джусупбаева [продавец] решила дать взятку полицейскому. Она передала ему 25 тыс. руб. Однако попытка не увенчалась успехом, женщину задержали», — рассказали в пресс-службе прокуратуры. 


Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Джусупбаевой утвердил заместитель прокурора Железнодорожного района Новосибирска Алексей Ярик.


Женщина обвиняется в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд.


Новосибирцы нередко пытаются решить вопросы дачей взятки. Например, в прошлом году 50-летний мужчина попытался дать взятку инспектору ГИБДД за сдачу экзамена на водительские права. Однако экзаменатор сообщил об этом в полицию. 

Ольга Власова
Фото AVNphotolab (Essentials/iStock)

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