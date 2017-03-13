Полицейскому дали 25 тысяч за молчание о 80 ящиках паленого коньяка и водки

Продавец хотела дать взятку за продажу контрафакта

В Новосибирске продавец контрафактного алкоголя предстанет перед судом за попытку откупиться от полицейских.





Женщина пыталась продать 50 ящиков водки «Парламент», 20 ящиков коньяка «Альфарати» и 10 ящиков коньяка «Виконте». Контрафактная выпивка оценивалась в 124 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.







22 января полицейские проводили проверочную закупку. В одной из торговых точек Железнодорожного района они нашли, как считает следствие, нелегальный алкоголь.







«Оперативники начали составлять протокол. Тогда Джусупбаева [продавец] решила дать взятку полицейскому. Она передала ему 25 тыс. руб. Однако попытка не увенчалась успехом, женщину задержали», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.





Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Джусупбаевой утвердил заместитель прокурора Железнодорожного района Новосибирска Алексей Ярик.





Женщина обвиняется в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд.





Новосибирцы нередко пытаются решить вопросы дачей взятки. Например, в прошлом году 50-летний мужчина попытался дать взятку инспектору ГИБДД за сдачу экзамена на водительские права. Однако экзаменатор сообщил об этом в полицию.