Мужчина сорвался с крыши гипермаркета в Ленинском районе

Место происшествия
Место происшествия

С крыши гипермаркета «Лента» на Юго-Западном жилмассиве сорвался мужчина.


О происшествии в редакцию НГС.НОВОСТИ сообщил читатель. По словам мужчины, инцидент произошел около 17:00 на ул. Кирзаводская, 1«а».


«Вышел из магазина, смотрю, лежит мужчина на асфальте, стонет. На вид ему лет 30–35. Со слов находившихся рядом людей, он чистил снег и сорвался с крыши», — пояснил очевидец.


В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что полицейские не выезжали на место происшествия. «Ни от граждан, ни из медицинского учреждения сообщений о пострадавших не поступало», — отрапортовали в правоохранительном ведомстве.


НГС.НОВОСТИ продолжают выяснять обстоятельства случившегося.


Это не первое происшествие, связанное с уборкой крыш от снега. В конце прошлой недели на коляску с маленькой девочкой рухнула снежная глыба. Ребенка тогда увезли в первую детскую больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и перелом лобной кости. Сейчас медики оценивают состояние 4-месячной девочки как удовлетворительное.

Ольга Власова
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