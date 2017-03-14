Новосибирский хореограф набирает в оперу «Орфей и Эвридика» людей с улицы

Новосибирский хореограф набирает в оперу «Орфей и Эвридика» людей с улицы (фото)

Студия классического и современного балета Анатолия Бердышева объявила набор всех желающих танцевать в готовящейся постановке — опере-балете «Орфей и Эвридика». 


В постановке хореография, разработанная новосибирцем, будет наложена на исполнение классической оперы.


«Мы набираем молодежь приблизительно от 18 до 25 лет с хореографической подготовкой. Чем она будет лучше, тем больше возможности попасть в проект. Будет даже два состава. Должна быть подготовка, но самое главное — энтузиазм», — рассказала директор студии Юлия Бердышева и уточнила, что кастинги будут идти примерно до конца марта – начала апреля.


Постановку, в которой артисты будут петь и танцевать, ставят Анатолий Бердышев — хореограф-балетмейстер и постановщик молодежного музыкального театра «Синяя птица», в прошлом театральный актер, и руководитель «Синей птицы» Федор Волосников. 


«Это будет именно опера-балет с музыкой Глюка. Здесь в равной пропорции будут сосуществовать на одной сцене и балет, и опера — будет два Орфея и две Эвридики. Это будет больше классическая постановка, но с элементами современного танца», — пояснила Юлия Бердышева.

Ведет просмотры сам Анатолий Бердышев — танцовщик, хореограф и сын легендарного новосибирского балетного танцовщика Анатолия Бердышева  
Ведет просмотры сам Анатолий Бердышев — танцовщик, хореограф и сын легендарного новосибирского балетного танцовщика Анатолия Бердышева  


Премьера необычной постановки намечена на конец мая, на сцене одного из крупных театров города, название которого пока еще не раскрывается.


Премьеру другого балета в Новосибирске новосибирцы смогут увидеть уже 17 марта — в оперном театре покажут «Пер Гюнта». Хореограф «Пер Гюнта» из Словении Эдвард Клюг предложил необычное прочтение этой пьесы — на стыке балета и драмы. 

Илья Калинин
Фото предоставлены Юлией Бердышевой

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