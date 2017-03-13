Новосибирцы выиграли необычный турнир на льду Байкала





Погода на Байкале выдалась идеальной

Новосибирцы провели выходные на Байкале и сыграли в гольф на льду, одержав победу в командном первенстве.







Турнир Baikal Ice Golf 2017 проходил с 11 по 12 марта в рамках фестиваля «Зимниада». На него приехали 45 человек из Иркутска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Китая и Южной Кореи.





Два дня подряд они забивали клюшкой голы на льду Байкала, рассказал НГС.НОВОСТИ организатор соревнований Юрий Мильвит.

30 минут до начала 😎 Публикация от Pavel Muftakhin (@pavelmuftakhin) Мар 10 2017 в 7:03 PST

«Участникам соревнований повезло с погодой — все подзагорели, было тепло», — говорит Юрий Мильвит.

Началось!!! Публикация от Pavel Muftakhin (@pavelmuftakhin) Мар 10 2017 в 7:45 PST

Спортсмены из Новосибирска победили в командных соревнованиях. Столицу Сибири представляли региональный директор Восточного региона ПАО «ВымпелКом» Владимир Шилин, начальник отдела интегрированных коммуникаций ГК «ВымпелКом» в Сибири и на Дальнем Востоке Анна Поллер, двукратная чемпионка России по гольфу Светлана Афанасьева и фотограф Ева Шафран.





Новосибирцы обогнали соперников на 9 очков





Команда «Билайн» прошла поле из лунок за 61 удар. Она на 9 очков обогнала соперников — иркутскую команду «Байкальские Львы», рассказал Юрий Мильвит.





Как пояснил НГС.НОВОСТИ руководитель пресс-службы регионов Сибирь и Дальний Восток ПАО «ВымпелКом» Сергей Рогачёв, компания в этом году стала партнером проекта #Живи_на_Байкале.





«Участие в этом турнире стало следующим шагом в серии мероприятий, посвященных привлечению внимания к экологическим вопросам Байкала», — отметили в пресс-службе, уточнив, что Владимир Шилин был капитаном команды.





«<…> Важно понимать, что в отличие от гольфа на траве здесь есть свои особенности. Например, при выборе удара нужно учитывать, что траектория полета мяча должна быть ниже, чем обычно, чтобы мяч не утонул в глубоком снегу. А короткая игра должна быть более точной<…>», — поделился секретами игры Владимир Шилин.







В январе НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом необычном виде спорта — мотоскийоринге. Соревнования проходили на стадионе новосибирского областного автомотоцентра на ул. Юннатов.