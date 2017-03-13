Новосибирцы выиграли необычный турнир на льду Байкала


Погода на Байкале выдалась идеальной
Погода на Байкале выдалась идеальной

Новосибирцы провели выходные на Байкале и сыграли в гольф на льду, одержав победу в командном первенстве.


Турнир Baikal Ice Golf 2017 проходил с 11 по 12 марта в рамках фестиваля «Зимниада». На него приехали 45 человек из Иркутска, Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Китая и Южной Кореи.


Два дня подряд они забивали клюшкой голы на льду Байкала, рассказал НГС.НОВОСТИ организатор соревнований Юрий Мильвит.

30 минут до начала 😎

Публикация от Pavel Muftakhin (@pavelmuftakhin)

«Участникам соревнований повезло с погодой — все подзагорели, было тепло», — говорит Юрий Мильвит.

Началось!!!

Публикация от Pavel Muftakhin (@pavelmuftakhin)

Спортсмены из Новосибирска победили в командных соревнованиях. Столицу Сибири представляли региональный директор Восточного региона ПАО «ВымпелКом» Владимир Шилин, начальник отдела интегрированных коммуникаций ГК «ВымпелКом» в Сибири и на Дальнем Востоке Анна Поллер, двукратная чемпионка России по гольфу Светлана Афанасьева и фотограф Ева Шафран.


Новосибирцы обогнали соперников на 9 очков
Новосибирцы обогнали соперников на 9 очков


Команда «Билайн» прошла поле из лунок за 61 удар. Она на 9 очков обогнала соперников — иркутскую команду «Байкальские Львы», рассказал Юрий Мильвит.


Как пояснил НГС.НОВОСТИ руководитель пресс-службы регионов Сибирь и Дальний Восток ПАО «ВымпелКом» Сергей Рогачёв, компания в этом году стала партнером проекта #Живи_на_Байкале.


«Участие в этом турнире стало следующим шагом в серии мероприятий, посвященных привлечению внимания к экологическим вопросам Байкала», — отметили в пресс-службе, уточнив, что Владимир Шилин был капитаном команды. 


«<…> Важно понимать, что в отличие от гольфа на траве здесь есть свои особенности. Например, при выборе удара нужно учитывать, что траектория полета мяча должна быть ниже, чем обычно, чтобы мяч не утонул в глубоком снегу. А короткая игра должна быть более точной<…>», — поделился секретами игры Владимир Шилин.


В январе НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом необычном виде спорта — мотоскийоринге. Соревнования проходили на стадионе новосибирского областного автомотоцентра на ул. Юннатов.

Ольга Власова
Фото instagram.com/pavelmuftakhin/ (1, 2, 3), пресс-службы «Билайн» (4)

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