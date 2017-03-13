Власти ищут для командировок чиновников службу такси за 3,7 миллиона
Правительство Новосибирской области ищет службу такси за 3,7 млн руб., чтобы возить чиновников на трех машинах представительского класса.
Областные власти 10 марта объявили электронный аукцион на «предоставление трех экипажей и трех легковых автомобилей представительского класса». Машины нужны сотрудникам департамента земельных и имущественных отношений правительства. Они будут ездить по Новосибирску и в кратковременные командировки по Сибирскому федеральному округу.
«Услуги предоставляются ежедневно, не менее 12 часов в день, независимо от выходных и праздничных дней, рабочий день водителей — ненормированный. Еженедельный пробег каждого автомобиля — не менее 700 км», — сообщается в документах аукциона.
Начальная (максимальная) цена контракта 3,7 млн руб. Победителя аукциона определят 31 марта, оказывать услуги он будет с 1 мая по 31 декабря 2017 года.
В документах аукциона говорится, что машины должны быть 5-местными седанами черного цвета не ранее 2013 года выпуска и мощностью не менее 249 лошадиных сил. В числе требований к машинам: автоматическая коробка передач, обогрев зеркал заднего вида, подогрев передних сидений.
По условиям аукциона, машины должны быть чистые внутри и снаружи и без рекламных надписей. Время подачи после вызова — 10 минут.
Новосибирские власти периодически заказывают машины для служебного пользования. Например, управделами президента заказало в аренду машины с водителями на 2017 год, выбор пал на «Ниссан Теану» и ГАЗ 2705-434.
Ксения Евдокимова
Фото Артема Житенева (РИА Новости)