Власти ищут для командировок чиновников службу такси за 3,7 миллиона

Власти ищут службу такси, которая будет возить сотрудников департамента земельных и имущественных отношений в командировки
Власти ищут службу такси, которая будет возить сотрудников департамента земельных и имущественных отношений в командировки

Правительство Новосибирской области ищет службу такси за 3,7 млн руб., чтобы возить чиновников на трех машинах представительского класса.


Областные власти 10 марта объявили электронный аукцион на «предоставление трех экипажей и трех легковых автомобилей представительского класса». Машины нужны сотрудникам департамента земельных и имущественных отношений правительства. Они будут ездить по Новосибирску и в кратковременные командировки по Сибирскому федеральному округу.


«Услуги предоставляются ежедневно, не менее 12 часов в день, независимо от выходных и праздничных дней, рабочий день водителей — ненормированный. Еженедельный пробег каждого автомобиля — не менее 700 км», — сообщается в документах аукциона.


Начальная (максимальная) цена контракта 3,7 млн руб. Победителя аукциона определят 31 марта, оказывать услуги он будет с 1 мая по 31 декабря 2017 года.


В документах аукциона говорится, что машины должны быть 5-местными седанами черного цвета не ранее 2013 года выпуска и мощностью не менее 249 лошадиных сил. В числе требований к машинам: автоматическая коробка передач, обогрев зеркал заднего вида, подогрев передних сидений.


По условиям аукциона, машины должны быть чистые внутри и снаружи и без рекламных надписей. Время подачи после вызова — 10 минут.


Новосибирские власти периодически заказывают машины для служебного пользования. Например, управделами президента заказало в аренду машины с водителями на 2017 год, выбор пал на «Ниссан Теану» и ГАЗ 2705-434.

Ксения Евдокимова

Фото Артема Житенева (РИА Новости)

Прочтений: 2008
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено