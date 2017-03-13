Власти ищут для командировок чиновников службу такси за 3,7 миллиона

Власти ищут службу такси, которая будет возить сотрудников департамента земельных и имущественных отношений в командировки



Правительство Новосибирской области ищет службу такси за 3,7 млн руб., чтобы возить чиновников на трех машинах представительского класса.





Областные власти 10 марта объявили электронный аукцион на «предоставление трех экипажей и трех легковых автомобилей представительского класса». Машины нужны сотрудникам департамента земельных и имущественных отношений правительства. Они будут ездить по Новосибирску и в кратковременные командировки по Сибирскому федеральному округу.





«Услуги предоставляются ежедневно, не менее 12 часов в день, независимо от выходных и праздничных дней, рабочий день водителей — ненормированный. Еженедельный пробег каждого автомобиля — не менее 700 км», — сообщается в документах аукциона.







Начальная (максимальная) цена контракта 3,7 млн руб. Победителя аукциона определят 31 марта, оказывать услуги он будет с 1 мая по 31 декабря 2017 года.







В документах аукциона говорится, что машины должны быть 5-местными седанами черного цвета не ранее 2013 года выпуска и мощностью не менее 249 лошадиных сил. В числе требований к машинам: автоматическая коробка передач, обогрев зеркал заднего вида, подогрев передних сидений.







По условиям аукциона, машины должны быть чистые внутри и снаружи и без рекламных надписей. Время подачи после вызова — 10 минут.







Новосибирские власти периодически заказывают машины для служебного пользования. Например, управделами президента заказало в аренду машины с водителями на 2017 год, выбор пал на «Ниссан Теану» и ГАЗ 2705-434.

