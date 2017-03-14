Мэрия заработала 10 миллионов на продаже помещений под домами новосибирцев

В прошлом году мэрия продала подвалов в многоквартирных домах на сумму почти 10 млн рублей
В прошлом году мэрия продала подвалов в многоквартирных домах на сумму почти 10 млн рублей

Мэрия отчиталась, сколько подвалов в многоквартирных домах она продала за прошедшие годы и на какую сумму. По данным, которые приводятся в отчете, в 2016 году муниципалитетом на открытом аукционе было продано 9 подвалов общей площадью 1361 кв. м на общую сумму 10 173 900 руб. 


Самым дорогим нежилым помещением оказался подвал административного здания, расположенного по адресу ул. Объединения, 27, общей площадью 784,3 кв. м и стоимостью более 2,5 млн руб.


Для сравнения: в 2015 году мэрия продала 6 подвалов общей площадью 504,7 кв. м на сумму более чем 20,5 млн руб., а в 2014 году — 16 подвалов общей площадью 2118,7 кв. м на общую сумму почти 43 млн руб. Самым же дорогим подвалом за все 3 года продаж нежилых помещений оказался подвал по адресу ул. Кропоткина, 126/1. Этот подвал имеет площадь 601,9 кв. м и продан на аукционе в 2014 году за 12 млн 274 тыс. руб.


Ранее информацию о торгах муниципального имущества запросили представители ОНФ, которые заявили, что часть подвалов жилых домов незаконно передана в муниципальную собственность во время приватизации жилья и должна принадлежать в равных долях собственникам многоквартирных домов.


«Вопрос отнесения тех или иных помещений к общему имуществу, как требующий установления и исследования фактических обстоятельств, относится к компетенции судов, поэтому зарегистрированное право муниципальной собственности на конкретные подвальные помещения в многоквартирных жилых домах может быть оспорено <…> посредством предъявления соответствующего иска в суд», — пояснил на это начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский.


Подвалы — не единственное имущество мэрии, на котором пытается заработать муниципалитет. Как ранее сообщали НГС.НОВОСТИ, мэрия собирается выставить на торги вековой двухэтажный особняк с начальной ценой 9,39 млн руб. (с НДС). За землю под ним (359 кв. м) мэрия еще запрашивает 718 тыс. руб.

Илья Калинин
Фото Ольги Бурлаковой

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