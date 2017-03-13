Подъезд на Республиканской остался без козырька после чистки снега

Жители второго подъезда дома больше месяца живут без козырька

Жители второго подъезда дома на Республиканской, 6 в Новосибирске остались без козырька после чистки снега.





«У нас такая сторона, на которой появляются сосульки. Мы боимся, что, если сейчас начнет все таять, и это все полетит нам на голову. С этой стороны у нас много снега и висит там сейчас огромный кусок [наледи]», — рассказала 13 марта жительница 5-этажного дома Анна Кудимова.







Женщина сказала, что железный козырек над входом в подъезд упал приблизительно 1,5 месяца назад. Рабочие чистили крышу и скинули на него снег, после этого козырек рухнул. «Потом он неделю лежал на сугробе. Мы дозвонились в 051 (Единая дежурно-диспетчерская служба города) и добились, чтобы его унесли», — говорит Анна.







Женщина добавила, что в диспетчерской ей сказали, что по графику установка козырька над их подъездом будет летом.







Снег на крыше дома № 6 на Республиканской





По словам руководителя ЖЭУ-64 Александра Сидоренко, козырек отломился, когда рабочие сбрасывали снег примерно 3 недели назад.





«Укреплять козырек мы будет по-новому, с подпорками в землю. Сейчас это сделать невозможно, так как там наледь и грунт поднялся. Как только отойдет снег, мы будем устанавливать», — рассказал Сидоренко.







Он уверил, что сосулек сейчас на доме нет, потому что ЖЭУ регулярно следит за состоянием крыши.







Несколько дней назад начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска Александр Ерохин сообщил, что в городе от снега почистили 98–99 % кровель. При том, что мэрия распорядилась почистить все скатные крыши от снега и сосулек до 10 марта, корреспонденты НГС обнаружили на двух десятках домов длинные сосульки. Кроме того, 10 марта у дома на Пархоменко, 8 произошел несчастный случай — на коляску с четырехмесячным ребенком с крыши многоэтажки упал снег. У девочки диагностировали закрытый перелом лобной кости и ушиб мозга легкой степени.

