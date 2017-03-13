Пожарные не смогли подъехать к горящему дому с погибшей женщиной

Пожар начался на кровле жилого дома, его закидывали снегом
Пожар начался на кровле жилого дома, его закидывали снегом

В частном секторе на ул. Чкалова, 2 в Новосибирске пожарные пытаются потушить горящий дом — до этого оттуда вынесли женщину, но спасти не смогли.


Очевидцы сообщили НГС.НОВОСТИ, что из-за нечищеных дорог ни «скорая», ни пожарные машины не могли проехать к месту происшествия. 


«Женщину вытащили пожарные, в это время врач забуксовавшей "скорой" пешком пробиралась по сугробам. Женщина умерла, задохнулась», — сообщила корреспонденту одна из свидетельниц случившегося. Она сказала, что не была лично знакома с погибшей, потому что приехала в гости к соседям.


«В 15:38 выехали пожарные по заявке. В 15:49 были на месте. Передали по радиообмену, что в частном секторе плохие дороги и двигаются они медленно. К дому подъехать не удалось, пожарные пошли пешком. На момент прибытия горела кровля частного дома. В 15:56 из дома была эвакуирована женщина. Личный состав проводил реанимацию до прибытия "скорой помощи"», — рассказали в ГУ МЧС России по НСО.



Причина возгорания пока неизвестна. Пожарные все еще работают на месте, пока удалось ликвидировать только открытое горение. С пожаром борются 6 автоцистерн.


«Пламя сначала тушили снегом. Не могли подъехать и растянуть гидрант», — описала ситуацию очевидица.


Это далеко не первый случай, когда плохо почищенные дороги в частном секторе становятся на пути экстренных служб. Поздно вечером 8 февраля на ул. Тамбовской пожарная машина не смогла проехать по заваленной снегом дороге и оказалась в сугробе.  2 марта каша на дороге стала преградой для врачей на пути к ветерану-инвалиду. В результате 93-летнего больного пришлось выводить на улицу.   


Анна Наумцева
Фото и видео очевидца

Прочтений: 8532
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (35)35
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено