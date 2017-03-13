Пожарные не смогли подъехать к горящему дому с погибшей женщиной

Пожар начался на кровле жилого дома, его закидывали снегом

В частном секторе на ул. Чкалова, 2 в Новосибирске пожарные пытаются потушить горящий дом — до этого оттуда вынесли женщину, но спасти не смогли.







Очевидцы сообщили НГС.НОВОСТИ, что из-за нечищеных дорог ни «скорая», ни пожарные машины не могли проехать к месту происшествия.





«Женщину вытащили пожарные, в это время врач забуксовавшей "скорой" пешком пробиралась по сугробам. Женщина умерла, задохнулась», — сообщила корреспонденту одна из свидетельниц случившегося. Она сказала, что не была лично знакома с погибшей, потому что приехала в гости к соседям.







«В 15:38 выехали пожарные по заявке. В 15:49 были на месте. Передали по радиообмену, что в частном секторе плохие дороги и двигаются они медленно. К дому подъехать не удалось, пожарные пошли пешком. На момент прибытия горела кровля частного дома. В 15:56 из дома была эвакуирована женщина. Личный состав проводил реанимацию до прибытия "скорой помощи"», — рассказали в ГУ МЧС России по НСО.











Причина возгорания пока неизвестна. Пожарные все еще работают на месте, пока удалось ликвидировать только открытое горение. С пожаром борются 6 автоцистерн.





«Пламя сначала тушили снегом. Не могли подъехать и растянуть гидрант», — описала ситуацию очевидица.







Это далеко не первый случай, когда плохо почищенные дороги в частном секторе становятся на пути экстренных служб. Поздно вечером 8 февраля на ул. Тамбовской пожарная машина не смогла проехать по заваленной снегом дороге и оказалась в сугробе. 2 марта каша на дороге стала преградой для врачей на пути к ветерану-инвалиду. В результате 93-летнего больного пришлось выводить на улицу.



