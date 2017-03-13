Жители пожаловались на загаженный собаками сквер Сибиряков-Гвардейцев

Собачьи фекалии у входа в сквер

Сквер Сибиряков-Гвардейцев, расположенный на границе Кировского и Ленинского районов Новосибирска, стал излюбленным местом для выгула собак — читатели пожаловались на грязь и животных без намордника.







«Собаководы окрестных домов решили, что сквер — лучшее место для выгула своих любимцев, и их не волнует, что там часто гуляют маленькие дети с родителями. 99 % собак бегают без намордников и поводков, тем самым пугая внешним видом, лаем и т.д. не только детей, но и взрослых. Когда делаешь хозяину замечание, что так выгуливать собаку нельзя, то в ответ он либо начинает хамить, либо уверяет, что его собака не опасна», — пожаловалась в редакцию местная жительница Елена Степанова.



Собаки, даже крупные, гуляют без поводков и намордников





По ее словам, еще один минус от присутствия собак в сквере — кучи их испражнений. «Сейчас потеплело, их стало больше. А весной будет буквально негде ступить, чтобы не попасть в собачьи фекалии. Сейчас еще не все видно, часть присыпана снегом», — говорит Елена, предоставившая НГС.НОВОСТИ фото и видео того, как выглядит сквер сейчас.







По словам читательницы, с жалобой в районную администрацию она не обращалась, хотя убеждена, что многие разделяют ее точку зрения. «Под моими словами подпишется практически каждый, гуляющий в сквере, особенно с маленькими детьми. Лишний раз боишься вступить в спор с собачниками, потому что не знаешь, что у них на уме, а порой хозяева собак в нетрезвом состоянии и от них вообще лучше держаться подальше», — сообщила Елена Степанова.







НГС.НОВОСТИ писали о том, что одна из собак, гулявших в сквере Сибиряков-Гвардейцев без поводка, осенью упала в строительную яму. Хозяин доставал ее при помощи фрагмента железного ограждения.







Корреспондент направила запрос в пресс-центр мэрии, попросив прокомментировать ситуацию с массовым выгулом собак в сквере Сибиряков-Гвардейцев.

