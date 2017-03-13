Девушка-криминалист снялась в красивом ролике о своей работе 

Юлия Дмитриенко заняла на конкурсе «Леди в погонах» второе место
Юлия Дмитриенко заняла на конкурсе «Леди в погонах» второе место

Девушка-криминалист из новосибирской полиции снялась в красивом видео о своей работе и жизни.


Ролик для конкурса «Леди в погонах» о жизни и работе Юлии Дмитриенко, старшего эксперта отделения по исследованию документов отдела криминалистических экспертиз ЭКЦ ГУ МВД по НСО, появился на канале LimonFilm на сайте YouTube.


«Мы достаточно быстро все сняли. Юлии нужен был ролик, она обратилась к нам. Мы сделали его буквально за день-два. Съемки были на рабочем месте, там были все процессы, которые ее окружают. Стрельба, микроскопы. Второй день снимали ее личную жизнь», – рассказал автор видео и видеограф компании LimonFilm Павел Филимонов.



Съемки были в начале марта, перед самым конкурсом «Леди в погонах». Во второй день съемок на улице было прохладно, около 10 градусов мороза, припомнил Павел.


«У девушки есть хобби – занятия на баяне. Я предложил съемку на природе – в лесу около комплекса «Север», чтобы разнообразить офисные сцены. Мы стояли с Юлией на лыжне, она была с баяном. Вокруг нас кружили лыжники, они нас объезжали», – рассказал видеограф.


В ролике рассказывается о жизни Юлии, ее работе, семье и хобби. Хрупкая девушка снимает отпечатки пальцев, стреляет из автомата, занимается в тренажерном зале и проводит много времени с сыном.


Конкурс «Леди в погонах» прошел 6 марта. Юлия Дмитриенко заняла на нем второе место, первое место взяла сержант полиции Оксана Сагалакова.

Ксения Евдокимова

Фото youtube.com, канал LimonFilm

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