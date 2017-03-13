Автоинспекторы устроили экскурсию с пистолетами и электрошокерами

15 марта для всех желающих проведут настоящую экскурсию по полку ДПС
15 марта для всех желающих проведут настоящую экскурсию по полку ДПС

Новосибирская Госавтоинспекция позвала кандидатов на вторую ярмарку вакансий, которая пройдет в полку ДПС на Станционной 15 марта.


«У нас сейчас открыто 27 вакансий инспекторов ДПС», — сообщили в отделе кадров Госавтоинспекции, отметив, что будут предложения и на другие должности в ГИБДД. 


На мероприятие придут члены отдельного батальона ДПС, полка ДПС ГУ МВД по НСО, управления МВД по Новосибирску — они расскажут о своих вакансиях.


Кроме того, те, кто придут на ярмарку, смогут посмотреть экскурсию: посетить музей, класс службы, тир, спортзал, стелу памяти, полковую часовню, сообщил начальник отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов. Также автоинспекторы покажут фильм о работе ГИБДД.


Гостям расскажут об истории и работе Госавтоинспекции, покажут современные машины и мотоциклы ДПС, ретро-технику, макеты светофоров, радары для измерения скорости движения, приборы для проверки на состояние алкогольного опьянения, электрошокеры, наручники, каски, бронежилеты и пистолеты. 


«На мотоциклах и в машинах можно будет посидеть», — заметил Сергей Страдымов.


В прошлый раз ярмарку вакансий в полку ДПС ГИБДД на ул. Станционной проводили в октябре.


В отделе кадров полка ДПС ГИБДД отметили, что тогда пожелали работать в ГИБДД 222 человека, однако из них отобрали только 30, в итоге после всех заключений на работу вышли всего двое. «Основная причина отсева — состояние здоровья», — пояснили в Госавтоинспекции.


Автоинспекторы устроили экскурсию с пистолетами и электрошокерами


Как ранее отмечали сотрудники отдела кадров, на место инспектора ДПС могут претендовать отслужившие в армии мужчины до 35 лет с водительскими правами, средним профессиональным юридическим либо автотранспортным образованием или с любым высшим образованием. У претендента не должно быть неоплаченных штрафов ГИБДД.


Кроме того, к службе в Госавтоинспекции не допускаются те водители, которых за последний год оштрафовали за нарушения ПДД более чем 2 раза.


Ярмарка вакансий будет работать с 9.00 до 18.00 часов, уточнили в ГИБДД.

Ольга Власова
Фото предоставлены отделом пропаганды ГИБДД Новосибирска

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