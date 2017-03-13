Автоинспекторы устроили экскурсию с пистолетами и электрошокерами

15 марта для всех желающих проведут настоящую экскурсию по полку ДПС

Новосибирская Госавтоинспекция позвала кандидатов на вторую ярмарку вакансий, которая пройдет в полку ДПС на Станционной 15 марта.







«У нас сейчас открыто 27 вакансий инспекторов ДПС», — сообщили в отделе кадров Госавтоинспекции, отметив, что будут предложения и на другие должности в ГИБДД.





На мероприятие придут члены отдельного батальона ДПС, полка ДПС ГУ МВД по НСО, управления МВД по Новосибирску — они расскажут о своих вакансиях.





Кроме того, те, кто придут на ярмарку, смогут посмотреть экскурсию: посетить музей, класс службы, тир, спортзал, стелу памяти, полковую часовню, сообщил начальник отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов. Также автоинспекторы покажут фильм о работе ГИБДД.







Гостям расскажут об истории и работе Госавтоинспекции, покажут современные машины и мотоциклы ДПС, ретро-технику, макеты светофоров, радары для измерения скорости движения, приборы для проверки на состояние алкогольного опьянения, электрошокеры, наручники, каски, бронежилеты и пистолеты.





«На мотоциклах и в машинах можно будет посидеть», — заметил Сергей Страдымов.





В прошлый раз ярмарку вакансий в полку ДПС ГИБДД на ул. Станционной проводили в октябре.







В отделе кадров полка ДПС ГИБДД отметили, что тогда пожелали работать в ГИБДД 222 человека, однако из них отобрали только 30, в итоге после всех заключений на работу вышли всего двое. «Основная причина отсева — состояние здоровья», — пояснили в Госавтоинспекции.









Как ранее отмечали сотрудники отдела кадров, на место инспектора ДПС могут претендовать отслужившие в армии мужчины до 35 лет с водительскими правами, средним профессиональным юридическим либо автотранспортным образованием или с любым высшим образованием. У претендента не должно быть неоплаченных штрафов ГИБДД.







Кроме того, к службе в Госавтоинспекции не допускаются те водители, которых за последний год оштрафовали за нарушения ПДД более чем 2 раза.







Ярмарка вакансий будет работать с 9.00 до 18.00 часов, уточнили в ГИБДД.