Мэр согласился расширить дорогу на Богдана Хмельницкого за счет газонов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о расширении ул. Богдана Хмельницкого до 6 полос.





Ул. Богдана Хмельницкого





«До шести полос движения за счет газонов с трамвайным движением по центру и, возможно, с выделенными боковыми полосами для автобуса и троллейбуса из-за большого количества маршрутов», — описывает документ будущий вид улицы.





Постановление Локтя утвердило не только новый вид этой улицы, но и проект планировки территории возле парка культуры и отдыха «Сосновый бор» в Калининском районе. Документ подробно описывает, как эта часть города должна развиваться до 2030 года.







Как сообщалось ранее, мэрия планирует построить в районе «Соснового бора» Ельцовскую скоростную автомагистраль как минимум с четырьмя развязками. Одна из них будет в форме «клевера» и расположится на пересечении Ельцовской и Космической магистралей, которая станет продолжением существующей ул. Бардина, следует из проекта.





Параллельно Ельцовской магистрали должна протянуться ветка для скоростного трамвая с тоннелями и эстакадами. Только в районе «Соснового бора» маршрут растянется на 2,5 км, после этого ветка уйдет в сторону «Родников» и «Снегирей». Согласно проекту, станции скоростного трамвая будут располагаться через каждые 800–1000 м.





«Станции оборудуются крытыми павильонами, совмещаются с переходными мостиками через магистральные улицы общегородского значения, с лифтами для инвалидов и пожилых людей», — говорится в проекте.





Проект планировки территории



