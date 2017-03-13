Белый медвежонок Ростик переехал от матери

За год Ростик вырос в большого медведя

Белых медведей Герду и Ростика в Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило рассадили по разным вольерам.







Теперь сын Кая и Герды, который с рождения жил вместе с матерью, переехал на аллею к бурым медведям.





«В том вольере раньше сидела Шилка. Кая и Герду пока не соединили», — пояснили НГС.НОВОСТИ в Новосибирском зоопарке.







В Международный день полярного медведя, который отмечают во всем мире 27 февраля, Герда и Ростик стали героями трехминутного видео с вебкамер. По данным пресс-службы ТТК, которая обслуживает вебкамеры в Новосибирском зоопарке, с начала 2017 года за жизнью семьи белых медведей следят более 22 тыс. зрителей ежедневно.





Ростик — второй ребенок белых медведей Кая и Герды — родился 7 декабря 2015 года. Первенец четы белых медведей — Шилка — сейчас живет в Японии. Ее зовут Ичи-чан. Недавно в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, что ей нашли жениха.

