Стало известно состояние попавшей под глыбу снега девочки

Малышку уже готовят к выписке. Фото Pogonici (Essentials/iStock)



Врачи назвали удовлетворительным состояние девочки, на которую упала глыба снега в Ленинском районе.





Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили в нейрохирургическом отделении детской больницы № 1. «Диагноз у ребенка — закрытый перелом лобной кости и ушиб мозга легкой степени», — уточнили в пресс-службе минздрава НСО.





Напомним, случай произошел на ул. Пархоменко 10 марта. С крыши многоэтажки на коляску с четырехмесячным ребенком с крыши многоэтажки упал кусок снега примерно 30–40 см в длину. Ребенка тогда увезли в Первую детскую больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и перелом лобной кости.







В пятницу медики оценивали состояние ребенка как тяжелое. На место происшествия 10 марта выезжали следователи. Они выясняли, кто отвечал за уборку снега с крыши здания.





Дом, с которого рухнул кусок снега







