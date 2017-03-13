Стало известно состояние попавшей под глыбу снега девочки

Малышку уже готовят к выписке. Фото Pogonici (Essentials/iStock)
Малышку уже готовят к выписке. Фото Pogonici (Essentials/iStock)

Врачи назвали удовлетворительным состояние девочки, на которую упала глыба снега в Ленинском районе. 


Об этом НГС.НОВОСТИ сообщили в нейрохирургическом отделении детской больницы № 1. «Диагноз у ребенка — закрытый  перелом лобной кости и ушиб мозга легкой степени», — уточнили в пресс-службе минздрава НСО. 


Напомним, случай произошел на ул. Пархоменко 10 марта. С крыши многоэтажки на коляску с четырехмесячным ребенком с крыши многоэтажки упал кусок снега примерно 30–40 см в длину. Ребенка тогда увезли в Первую детскую больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и перелом лобной кости. 


В пятницу медики оценивали состояние ребенка как тяжелое. На место происшествия 10 марта выезжали следователи. Они выясняли, кто отвечал за уборку снега с крыши здания. 


Дом, с которого рухнул кусок снега
Дом, с которого рухнул кусок снега



Ольга Власова 
Фото Pogonici (Essentials/iStock) (1), Кирилла Шматкова (2)

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