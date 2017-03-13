В МЧС назвали причину двух пожаров с жертвами под Новосибирском

Щитовой дачный домик обычно сгорает за 30–40 минут. Фото Александра Ощепкова 
Щитовой дачный домик обычно сгорает за 30–40 минут. Фото Александра Ощепкова 

В дачных домиках под Новосибирском на пожарах погибли два человека — в обоих случаях хозяев подвела печь.  


Первый пожар произошел в садовом товариществе «Авиатор» в Новосибирском районе, здесь погиб мужчина 1971 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


«Удручает обстоятельство, что хозяина дачи почти год назад инспекторы Госпожнадзора инструктировали о мерах пожарной безопасности и, в том числе, при эксплуатации печей», — посетовали в МЧС. 


Сообщение об этом пожаре поступило на пульт диспетчера 12 марта в 10:33. Через 20 минут на место приехали спасатели. Они увидели, что дом полностью охвачен огнем, рассказал НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы областного МЧС Павел Винаков. Когда пожарные разбирали завалы, они обнаружили в доме тело мужчины.


Предположительно, пожар возник из-за «теплового воздействия печи на деревянные конструкции», уточнили в МЧС.


Второй пожар случился в Искитимском районе в ночь на 13 марта. В садовом некоммерческом товариществе «Связист» в 01:17 вспыхнул кирпичный дом. Пожарные приехали на место через 11 минут, пояснил Павел Винаков. Дом также был охвачен огнем. Спасателям удалось потушить пожар в 01:34. В доме погиб человек, его возраст и личность сейчас устанавливают.


«Дом загорелся предположительно из-за неправильного устройства печи», — пояснили в МЧС причину пожара . 


В Новосибирской области это уже не первые жертвы мартовских пожаров. На минувшей неделе в загоревшемся доме в Чановском районе и вовсе погибли двое детей — 5-летний мальчик и его годовалый брат


На этой неделе инспекторы Госпожнадзора отправятся в профилактические рейды, чтобы избежать таких возгораний. Инспекторы будут беседовать с дачниками и проверять, как в дачных обществах соблюдают требования пожарной безопасности, передали в МЧС. 

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова

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