На крупном перекрестке левого берега сломался светофор

Перекресток тяжело проехать и перейти пешеходам
Перекресток тяжело проехать и перейти пешеходам

На пересечении Геодезической и пр. Карла Маркса в Новосибирске второй день не работает светофор.


Об этом сообщают жители Ленинского района в социальных сетях. Горожане сетуют, что перекресток тяжело проехать, кроме того, пешеходам тоже сложно перейти дорогу.


Некоторые жители пишут, что светофор сломался еще в субботу, 11 марта. «Была там в субботу проездом в районе 2–3 часов дня. Светофор не работал вообще. В целом больших трудностей с проездом не было, как-то умудрялись разъехаться без проблем», — рассказала НГС одна из очевидиц.


В специализированном монтажно-эксплуатационном управлении (СМЭУ) подтвердили, что светофор на перекрестке не горит уже два дня. «Сейчас там работает бригада», — отметили в СМЭУ и добавили, что пока непонятно, из-за чего сломался светофор.


Жители города часто жалуются на неработающие или неправильно работающие светофоры. Например, зимой жительница Горского жилмассива пожаловалась на светофор, красный свет которого светил белым, из-за чего водители перестали пропускать пешеходов.

Ксения Евдокимова
Фото pixabay.com

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