В парке «Городское начало» провалилась плитка

Посередине тротуара в парке «Городское начало» провалились две плитки
Посередине тротуара в парке «Городское начало» провалились две плитки

На тротуаре в новосибирском парке «Городское начало» читатель НГС заметил провалившуюся плитку.


Фотографии провалившейся плитки на тротуаре читатель Павел Смирнов прислал в редакцию 12 марта. «Там, судя по всему, какой-то узел [коммуникаций] или коллектор находится — есть 4 колодца. Я вчера обратил внимание, что эти два кирпича внутрь провалились и там пустотелость очень большая. Если кто-то ночью или вечером наступит, то вообще может провалиться», — рассказал Павел Смирнов.


Он отметил, что плитки провалились посередине тротуара, ведущего к новосибирскому автовокзалу, в 3–4 метрах от колодцев. При этом вокруг колодцев «сильно повело тротуар», отметил Павел.


Вокруг колодцев «сильно повело тротуар»
Вокруг колодцев «сильно повело тротуар»


НГС.НОВОСТИ обратились в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать, из-за чего возник провал и когда его устранят.


В марте прошлого года в парке, недалеко от памятника Александру III, тоже проваливалась плитка. В пресс-центре мэрии тогда рассказали, что провал образовался из-за талых вод.

Ксения Евдокимова
Фото Павла Смирнова

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