Женщина разделась догола в фитнес-клубе и вышла на улицу

Возле торгово-офисного центра «Версаль»

В воскресенье, 12 марта, новосибирцы заметили на пл. Маркса бредущую по улице обнаженную женщину.





Как оказалось, разделась она еще в фитнес-клубе, в который пришла на занятия.





«У нас администраторы просто в панике были», — рассказали в пресс-службе сети Extreme Fitness.







Фото с голой женщиной, гуляющей по тротуару возле торгово-офисного центра «Версаль», появилось в соцсети «ВКонтакте». Как рассказала НГС.НОВОСТИ одна из очевидиц, до этого — между 14 и 15 часами — она видела ту же самую голую девушку в спортзале Extreme Fitness в ТОЦ «Версаль».







Как пояснили в пресс-службе Extreme Fitness, клиентка, до этого не замеченная в неадекватных поступках, разделась во время групповой тренировки и направилась в тренажерный зал.





Сотрудники фитнес-клуба помогли клиентке одеться, но она снова сбросила с себя одежду и пошла прогуливаться по «тренажерке».







По словам сотрудников, которые пытались одеть клиентку, от нее пахло алкоголем.





«Проводили ее в раздевалку, сказали: вы либо одеваетесь и ведете себя нормально, либо вам стоит покинуть помещение, потому что так себя вести неправильно. Ну и все, после этого она обулась, вещи собрала в сумку и пошла в таком виде. Человек был немного неадекватен. Была ненормативная лексика, агрессивное поведение», — описали ситуацию в Extreme Fitness.





Неделей ранее раздевшийся догола молодой человек бросался на людей и автомобили на ул. Ленина и даже сорвал номер с машины реанимации.