Женщина разделась догола в фитнес-клубе и вышла на улицу

Возле торгово-офисного центра «Версаль»
Возле торгово-офисного центра «Версаль»

В воскресенье, 12 марта, новосибирцы заметили на пл. Маркса бредущую по улице обнаженную женщину.


Как оказалось, разделась она еще в фитнес-клубе, в который пришла на занятия. 


«У нас администраторы просто в панике были», — рассказали в пресс-службе сети Extreme Fitness.


Фото с голой женщиной, гуляющей по тротуару возле торгово-офисного центра «Версаль», появилось в соцсети «ВКонтакте». Как рассказала НГС.НОВОСТИ одна из очевидиц, до этого — между 14 и 15 часами — она видела ту же самую голую девушку в спортзале Extreme Fitness в ТОЦ «Версаль».


Как пояснили в пресс-службе Extreme Fitness, клиентка, до этого не замеченная в неадекватных поступках, разделась во время групповой тренировки и направилась в тренажерный зал.


Сотрудники фитнес-клуба помогли клиентке одеться, но она снова сбросила с себя одежду и пошла прогуливаться по «тренажерке».


По словам сотрудников, которые пытались одеть клиентку, от нее пахло алкоголем.


«Проводили ее в раздевалку, сказали: вы либо одеваетесь и ведете себя нормально, либо вам стоит покинуть помещение, потому что так себя вести неправильно. Ну и все, после этого она обулась, вещи собрала в сумку и пошла в таком виде. Человек был немного неадекватен. Была ненормативная лексика, агрессивное поведение», — описали ситуацию в Extreme Fitness.


Неделей ранее раздевшийся догола молодой человек бросался на людей и автомобили на ул. Ленина и даже сорвал номер с машины реанимации.

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/incident_nsk

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