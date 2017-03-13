Новосибирцы адаптировались к ужасному гололеду на городских тротуарах

Новосибирцы научились ходить по плохо почищенным тротуарам

Новосибирцы все реже падают на городских тротуарах — врачи связывают это с привычкой ходить по скользкой поверхности.





За минувшую неделю врачи зафиксировали у новосибирцев 776 гололедных травм — это немного больше, чем за позапрошлую, когда скользкие дороги и тротуары стали причиной 700 травм, рассказали в министерстве здравоохранения Новосибирской области.







«Гололедные травмы бывают в основном в начале зимы — когда люди еще не привыкли ходить по скользкой поверхности. Потом они немножко адаптируются, начинают обувь адекватную надевать, начинают перемещаться осторожнее, и мы видим, что травм становится все меньше.





Не потому, что льда мало, а потому, что люди, наверное, привыкают ходить в таких условиях»,





— пояснила главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова. Так, в конце октября, когда в Новосибирске только выпал снег, пострадавших от гололеда было более 2 тыс. за неделю.





По словам Ирины Большаковой, в этом году врачи фиксировали примерно столько же травм из-за гололеда, как и в 2016 году.







«Единственное — в этом году внутри жилых кварталов и [внутри] частного сектора было очень много снега — наверное, не успевали вычищать, и мы буксовали чаще», — признала главный врач. По ее словам, к концу зимы медики «скорой помощи» уже составили карту дворов, где можно застрять, и шли на вызовы в труднодоступных местах пешком.







Врач отметила, что характер гололедных травм у новосибирцев разнообразен. «При гололедных травмах можно упасть на — немедицинский термин — попу и сломать копчик. Если люди падают асимметрично — ломают и кости предплечья, иногда могут быть сломаны кости голени либо стопы… Переломы — это всегда серьезно, они срастаются не меньше месяца», — заключила Ирина Большакова.







Главный врач городской детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий добавил, что за прошедшую неделю из-за гололеда дети разных возрастов получили три травмы позвоночника и один перелом руки.