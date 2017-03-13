В Новосибирске открылся центр распознавания спортивных талантов у детей

Игровая комната в детском центре
Игровая комната в детском центре

Молодой преподаватель по физкультуре Ольга Колмакова открыла в Новосибирске детский «Центр начальной спортивной подготовки», где тренеры и ученые определят, в каком виде спорта ребенок достигнет больших успехов.


«Основное направление деятельности центра — детский фитнес "со смыслом" — не просто тренировки с детьми, а направленные на укрепление физического здоровья детей и выявление спортивного потенциала. 


Мы проводим несколько видов тестирования, чтобы выявить, к какому виду спорта у ребенка больше способностей и таланта», 


— рассказала директор центра, преподаватель кафедры физкультуры в филиале университета физкультуры, спорта и здоровья им. Лесгафда и тренер по фитнесу Ольга Колмакова.


Открылся центр 11 марта. Там есть зал с оборудованием для детского функционального тренинга, зал хореографии и игровая комната, где дети могут отдохнуть. По оценке Ольги Колмаковой, затраты на создание центра превысили 500 тыс. руб.


В детском центре будут проводить специальные тесты, чтобы выявить, к какому виду спорта у ребенка больше способностей и таланта
В детском центре будут проводить специальные тесты, чтобы выявить, к какому виду спорта у ребенка больше способностей и таланта


В центре принимают детей от 3 до 14 лет. Месяц занятий обойдется примерно в 3 тыс. руб. Определять потенциал ребенка будут тренеры с педагогическим физкультурным образованием, спортивные психологи и ученые с помощью педагогических, психологических тестов и соматотипирования (антропометрические измерения для определения типа телосложения и его особенностей).



Занятия в центре проходят для детей от 3 до 14 лет
Занятия в центре проходят для детей от 3 до 14 лет


«Все дети занимаются по общей программе, но тренер обращает внимание на то, какие у ребенка качества наиболее выделяются. Например, ребенок очень гибкий, соответственно, ребенку уже даются более усложненные задания на развитие этого физического качества. По психологическим тестам можно сделать вывод, например, склонен ребенок к индивидуальным видам спорта или к командным, больше ему по душе единоборства или танцы, шахматы», — описала процесс работы в центре Ольга.


В последнее время стало появляться много организаций, заявляющих об открытии центров для отбора талантливых детей в спорт с помощью специальных тестов. Недавно такими планами с НГС делился новосибирский спортсмен Евгений Пищалов, создавший в Москве тренировочную группу Rocket Science Project, выступающую против допинга.


Всего, по данным 2ГИС, в Новосибирске работает 135 организаций со спортивными секциями для детей. Среди них клуб единоборств «Рост», спортивный центр «Чемпион», спортивно-профессиональный клуб «Победа» и другие.

Ксения Евдокимова
Фото Виктора Ботвинко

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