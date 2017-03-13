У Бугринского моста появилась баня со слоганом «Освенцим отдыхает»

В Новосибирске рядом с Бугринской рощей появилась баня на дровах и с прорубью «АБВЕР» (орган военной разведки и контрразведки Германии в 1919–1944 годах. — А.Н.) — возмущенные новосибирцы прислали НГС.НОВОСТИ скриншот с сайта заведения, на котором владелец бани опубликовал слоган «Освенцим отдыхает».





«Баня находится в тихом уединенном месте города Новосибирска. Вокруг на 600 метров нет никого. Жаркой и быстрая печь которая держит нужный режим температуры (вместимость парилки 6 человек)», — сообщает потенциальным клиентам владелец бани (орфография и пунктуация сохранены). Как убедилась корреспондент НГС.НОВОСТИ, позвонившая в «Абвер» под видом клиента, баня на берегу Оби ведет запись — автору предложили свободное время в ближайшую субботу.





Объяснений, как баня связана с польским городом Освенцим (нем. Аушвиц) и одноименным концентрационным лагерем времен Второй мировой войны, на сайте нет. Сам владелец «Абвера» Вячеслав Боев в беседе с журналистом НГС.НОВОСТИ пояснить, при чем тут Освенцим, не смог.





«А зачем? Девушка, зачем вам это узнать? Любопытно? Вы знаете, что такое Освенцим? И что там делали? Сжигали людей, да? А у меня баня такая жаркая, что жарче, чем в Освенциме», — заметил собеседник.





Были ли жалобы на слоган от новосибирцев, в новосибирском Управлении ФАС оперативно уточнить затруднились, пообещав прислать ответ в течение дня.





Это уже второй случай за месяц, когда нацистская Германия фигурирует в новосибирских новостях. 19 февраля в ресторане «ПивоFactory» на Красном проспекте читательница НГС.НОВОСТИ услышала немецкий военный марш СС «Зиг хайль Виктория!» («Да здравствует Победа!») («Sieg heil Victoria!») авторства нацистского активиста Хорста Весселя (Horst Wessel). Сейчас полиция ищет диск с этой композицией.