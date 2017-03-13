Год в пуантах: альтернативную военную службу разрешили проходить в оперном театре

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин включил Новосибирский государственный академический театр оперы и балета в список организаций, где можно проходить альтернативную гражданскую службу.







«Ранее Новосибирский театр оперы и балета испытывал сложности в комплектовании штата артистов балета. В то же время ежегодный призыв на военную службу создавал дополнительные проблемы для исполнения спектаклей балетного репертуара, создания новых постановок, а также для проведения гастролей», — цитирует генерального директора театра Владимира Кехмана пресс-служба НОВАТа.







В прошлом году руководство театра специально обратилось к министру культуры Владимиру Мединскому, чтобы в оперном можно было проходить альтернативную гражданскую службу (АГС).





АГС — это особый вид трудовой деятельности, который граждане призывного возраста проходят вместо военной службы. Такую службу можно пройти, в частности, по философским или религиозным убеждениям.





Теперь благодаря решению Топилина артистам балета и оркестра, машинистам и монтировщикам сцены работа в новосибирском оперном театре будет засчитываться как служба в армии.





Кроме новосибирского театра в перечень мест АГС в 2017 году вошел Мариинский театр в Санкт-Петербурге.