Трактор-снегоуборщик отправил «Тойоту» в сугроб на Плющихинском жилмассиве 

Трактор и «Тойота» столкнулись в три часа ночи

В Октябрьском районе Новосибирска произошло ночное ДТП с участием трактора-снегоуборщика и автомобиля Toyota Fielder.







Сегодня, 13 марта, в три часа ночи «Тойота» и трактор «Беларус» с подметальной щеткой ехали по безымянной дороге со стороны ул. Выборной. Потом они стали поворачивать на развязке налево в сторону ул. Татьяны Снежиной.







ДТП обошлось без пострадавших, но у легковой машины помята передняя часть





«Toyota Fielder остановилась пропустить автомобиль, а трактор остановиться не успел и догнал Fielder, отправив его в сугроб», — рассказали представители мобильного приложения «Автоспас», чьи аваркомы выезжали на место ДТП.







В аварии никто не пострадал. У «Тойоты» помята передняя часть.







6 марта в Калининском районе Новосибирска после столкновения с «Хендэ» в сугроб отправился «Форд». Последствия той аварии были более тяжелые — водителя авто, влетевшего в кучу снега, отвезли в больницу.