В Новосибирской области случилось землетрясение

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Вечером 12 марта сейсмологи зарегистрировали подземный толчок магнитудой 4,2 в 160 км от Новосибирска.





Землетрясение было зафиксировано в 18:50, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН. «Эпицентр находился в 162 км к юго-юго-западу от Новосибирска, примерно в 3 км от границы с Алтайским краем», — пишет издание.





По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр подземного толчка имел координаты 53.61 градуса северной широты и 82.24 градуса восточной долготы. Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, это Сузунский район. Интенсивность сотрясений в эпицентре была 5,2 балла по шкале MSK-64.





Дополнение: В отделе информации ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что в 12 марта в 18:52 произошло землетрясение магнитудой 4,2.







«По нашей информации, было зарегистрировано сейсмическое событие в населенном пункте Киприно Шелаболихинского района Алтайского края. В 50-километровую зону от эпицентра попали 11 населенных пунктов Сузунского района. Там была организована работа четырех групп от сельских поселений для обследования объектов. По уточненной информации, в населенных пунктах толчки не ощущались и нарушения жизнедеятельности населения нет», — рассказали в МЧС.





11:01

В отделе ГО и ЧС Сузунского района рассказали, что землетрясение продолжалось до 5 секунд, практически никто его не почувствовал. «Разрушений не было, группа туда не выезжала», — пояснил начальник отдела Анатолий Кошелев.







Землетрясения в Новосибирской области происходят нечасто, однако жители области иногда чувствуют отголоски подземных толчков из других городов и даже стран, звонят в МЧС и интересуются происходящим.

