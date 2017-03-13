Главный герой реалити-шоу «Холостяк» оставил в проекте новосибирскую девушку 

Кадр из реалити-шоу «Холостяк»

Уроженка Новосибирской области 23-летняя Вероника Мурашкина прошла в основной этап реалити-шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ.







Первый выпуск нового сезона вышел 11 марта, главным героем передачи — холостяком, который ищет себе невесту, — стал 32-летний актер Илья Глинников (звезда комедийного сериала «Интерны»).







В первом выпуске шоу холостяк встретился с 25 девушками, из которых выбрал 15 участниц для следующего этапа. В их числе оказалась Вероника Мурашкина — модель из Новосибирской области, лицо Московского кредитного банка. Во время церемонии роз актер преподнес девушке цветок со словами: «Хочу тебя узнать».







По данным сайта ТНТ, Веронике Мурашкиной 23 года, она родилась в Тогучине, училась в Академии гражданской защиты МЧС России по специальности «Экономика и управление». Также из анкеты известно, что Вероника Мурашкина — вице-мисс МЧС, любит японскую кухню, помогает бомжам, а вредных привычек и фобий у нее нет.





Как отметили соперницы девушки, она «объективно очень красивая», «юный цветочек, которая некомфортно себя чувствует среди состоявшихся амбициозных женщин».

#вероникамурашкина #холостяк5 Публикация от Вероника Мурашкина (@veronica_beautiful) Мар 12 2017 в 4:33 PDT

В прошлом сезоне шоу «Холостяк» тоже участвовала новосибирская невеста Надежда Танина. Из борьбы за сердце холостяка — шоумена Алексея Воробьева — она выбыла в третьем выпуске программы.

