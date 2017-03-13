В Новосибирск возвращаются снегопады

Атмосферный фронт с Северного Урала несет в Новосибирск и область снегопады, метели и порывистый ветер — погода испортится уже завтра.







В последние дни в регионе было ясно и солнечно, но с заметными морозами в утренние часы.





«Они достигали по области –9…–17 градусов и ниже. Осадков практически не было, но наблюдались туманы, изморозь, гололедица. Сейчас ждем изменения погодных условий. Развивается процесс северо-западный снижения холодного атмосферного фронта из районов Северного Урала и северо-запада Сибири.





Приближение фронта будет заметно завтра — ждем снегопады, метели, порывистые ветры»,





— рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







14 марта ночью будет от –7…–12, местами до –17 градусов. Днем ожидается от 0 до –5 градусов. 15 марта осадки еще сохранятся, но днем столбик термометра поползет вниз и достигнет –3…–8 градусов. «На 16 марта придется развитие похолодания. Тогда же прекратятся осадки, а ночные температуры опустятся до –16…–25 градусов», — сообщил Ягудин.

