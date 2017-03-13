Новосибирцев предупредили о страшных троллях в новом балетном спектакле НОВАТа

Новосибирцев предупредили о страшных троллях в новом балетном спектакле НОВАТа

В Новосибирском театре оперы и балета завершается подготовка к премьере балетного спектакля «Пер Гюнт» на музыку Эдварда Грига.


Как отмечают в театре, хореограф из Словении Эдвард Клюг предложил необычное прочтение этой пьесы – на стыке балета и драмы.


«"Пер Гюнт" сделан в актуальной сегодня для Европы эстетике, и я не исключаю, что он может многим не понравиться. <…> Я бы назвал жанр этой постановки драматическим балетом: наполовину балет, наполовину драматический спектакль. Здесь Эдвард Клюг делает акцент на актерскую игру, хотя хореография тоже очень интересная, но ее не так много», - рассказал руководитель балетной труппы НОВАТа Денис Матвиенко, которому предстоит исполнить в спектакле главную партию. Слова артиста приводит пресс-служба театра.


Как отмечает Денис Матвиенко, по своему содержанию постановка очень близка к одноименной пьесе Генрика Ибсена, которая легла в основу спектакля. Артисты балета намерены сделать акцент на естественности - постановщик даже попросил их использовать минимум грима. 


«У нас костюмы из натуральных тканей, настоящие килограммов по двадцать деревянные пни на сцене, с которыми мы при этом танцуем. Бутафорский остается только топор. В этом спектакле очень красивый свет, а в пещере горного короля по-настоящему страшные тролли», - описал спектакль Денис Матвиенко.


По его словам, некоторые моменты спектакля «оказались настолько реалистичными, что шокируют». «Главная наша задача – хореографов, танцовщиков, музыкантов – вызвать эмоциональный отклик, разбудить живые эмоции», - заявил артист.


Премьерный показ балета «Пер Гюнт» намечен на пятницу, 17 марта. Судя по сайту НОВАТа, в зрительном зале осталось еще более 50 свободных мест. Цена билетов варьируется от 900 до 3500 тыс. руб.


Месяцем ранее театр «Красный факел» представил премьеру спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» по пьесе Михаила Хейфеца. Действие разворачивается вокруг нелюбви главного героя к творчеству Пушкина, которое создает ему много проблем, как в детском саду, так и в армии, и в перестройку. 

Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова

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