Голодавших птиц из томского зоопарка решили приютить новосибирские волонтеры

Волонтеры новосибирского центра реабилитации хищных птиц согласились принять часть питомцев томского мини-зоопарка «Тотем», который объявил о своем закрытии 10 марта.







Сова





«Забираем в следующие выходные порядка десяти птиц. Точных данных о них и об их стоянии пока нет», — рассказала НГС.НОВОСТИ представитель центра реабилитации Ульяна Бакшеева.





В официальной группе «ВКонатакте» у зоопарка «Тотем» размещены фотографии филина, сов, пустельги, осоеда и др. Там же написано, что зоопарк фактически перестал существовать с 2015 года, когда умерла от инсульта его основатель Мария Вторушина. Ее супруг, совладелец зоопарка Евгений Шворнев, не смог справиться с ситуацией и начал пить. Денег на содержание зверей ему не хватало.





«Сотня-полторы несчастных зверей и рептилий, живущих без солнца и воздуха, на скромном, нерегулярном рационе. И вот, наконец, наступил финал: мир не без добрых людей. Все животные обрели новый дом», — описали ситуацию томские волонтеры.



Они сообщили, что мелкие рептилии, пума Атос и леопард Агат уехали в Челябинск вместе с Евгением, все мелкие животные — в Северск, сельскохозяйственных животных и птиц раздали в частные дома, а хищных птиц должны отправить в Новосибирск.







Пустельга





Филин





Напомним, за прошлый год новосибирский Центр реабилитации хищных птиц принял более 100 пациентов — в их числе были самка коршуна, страдающая ожирением, осоед с окровавленным клювом и сова сплюшка.