В Новосибирске пропала кудрявая блондинка с голубыми глазами

Наталья Правосудова пропала на прошлой неделе

В Новосибирске полиция и волонтеры разыскивают 44-летнюю Наталью Правосудову, которая пропала на прошлой неделе.





Как рассказали в новосибирском поисковом отряде «Маяк», 9 марта в 20:30 44-летняя Наталья Правосудова ушла из дома № 44 на ул. Державина, с тех пор о ней ничего неизвестно.







Как сообщается в ориентировке, которую распространили волонтеры, у пропавшей голубые глаза, светлые кудрявые волосы до плеч. Она худощавая. Рост Натальи Правосудовой — 160-165 см. В день исчезновения женщина была одета в черный пуховик с капюшоном, серую водолазку, темно-серую юбку, черные колготки, серую вязаную шапку. На ногах были черные замшевые сапоги.







Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят обращаться в полицию или к волонтерам поискового отряда «Маяк» по телефону 8-951-393-09-11.







На прошлой неделе волонтеры и полицейские также искали 58-летнего Александра Игнатьева — жителя микрорайона «Снегири». Как позже уточнили в поисковом отряде «Лиза Алерт Новосибирск», мужчина нашелся живым.