В Новосибирске пропала кудрявая блондинка с голубыми глазами

Наталья Правосудова пропала на прошлой неделе
Наталья Правосудова пропала на прошлой неделе

В Новосибирске полиция и волонтеры разыскивают 44-летнюю Наталью Правосудову, которая пропала на прошлой неделе.


Как рассказали в новосибирском поисковом отряде «Маяк», 9 марта в 20:30 44-летняя Наталья Правосудова ушла из дома № 44 на ул. Державина, с тех пор о ней ничего неизвестно.


Как сообщается в ориентировке, которую распространили волонтеры, у пропавшей голубые глаза, светлые кудрявые волосы до плеч. Она худощавая. Рост Натальи Правосудовой — 160-165 см. В день исчезновения женщина была одета в черный пуховик с капюшоном, серую водолазку, темно-серую юбку, черные колготки, серую вязаную шапку. На ногах были черные замшевые сапоги.


Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят обращаться в полицию или к волонтерам поискового отряда «Маяк» по телефону 8-951-393-09-11.


На прошлой неделе волонтеры и полицейские также искали 58-летнего Александра Игнатьева — жителя микрорайона «Снегири». Как позже уточнили в поисковом отряде «Лиза Алерт Новосибирск», мужчина нашелся живым.

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/dpso_mayak

Прочтений: 9040
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено