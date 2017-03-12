Новосибирцев насторожил кружащий над городом самолет


Фото: azurair.com
Фото: azurair.com


Самолету авиакомпании AZUR air, вылетевшему из Новосибирска в Камрань (Вьетнам), пришлось вернуться назад в аэропорт «Толмачёво». 


Сразу несколько новосибирцев обратились в редакцию НГС с жалобами на гул низколетящего самолета, который, по их мнению, кружил над городом. Как выяснилось, действительно, самолет, выполнявший рейс КТК 54-43 «Новосибирск – Камрань», вынужден был вернуться из-за болезни пассажира, сообщили в аэропорту. Прежде чем совершить безопасную посадку в Новосибирске, воздушное судно около двух часов кругами летало над городом, вырабатывая топливо, после чего благополучно приземлилось.


Маршрут рейса  КТК 54-43
Маршрут рейса  КТК 54-43


Улететь во Вьетнам пассажирам AZUR air удалось только в половине девятого утра. По данным сайта flightradar24.com, самолет прибыл в пункт назначения в 16:27 местного времени.


Это уже второе происшествие с самолетами, летящими в Камрань, в этом месяце. Рейс чартера авиакомпании Royal Flight по этому же маршруту, который должен был вылететь 2 марта, перенесли на два дня.

Стас Соколов
Фото: azurair.com (1), скриншот flightradar24.com (2)

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