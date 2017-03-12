Новосибирцев насторожил кружащий над городом самолет









Самолету авиакомпании AZUR air, вылетевшему из Новосибирска в Камрань (Вьетнам), пришлось вернуться назад в аэропорт «Толмачёво».





Сразу несколько новосибирцев обратились в редакцию НГС с жалобами на гул низколетящего самолета, который, по их мнению, кружил над городом. Как выяснилось, действительно, самолет, выполнявший рейс КТК 54-43 «Новосибирск – Камрань», вынужден был вернуться из-за болезни пассажира, сообщили в аэропорту. Прежде чем совершить безопасную посадку в Новосибирске, воздушное судно около двух часов кругами летало над городом, вырабатывая топливо, после чего благополучно приземлилось.







Маршрут рейса КТК 54-43







Улететь во Вьетнам пассажирам AZUR air удалось только в половине девятого утра. По данным сайта flightradar24.com, самолет прибыл в пункт назначения в 16:27 местного времени.







Это уже второе происшествие с самолетами, летящими в Камрань, в этом месяце. Рейс чартера авиакомпании Royal Flight по этому же маршруту, который должен был вылететь 2 марта, перенесли на два дня.

