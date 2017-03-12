«Скорая» протаранила не уступивший ей дорогу седан


«Скорая» протаранила не уступивший ей дорогу седан


Видео аварии с участием машины «скорой помощи», спешившей по вызову, попало в социальные сети.



Как видно из ролика, опубликованного в группе «АСТ-54», «скорая» двигалась с включенным звуковым сигналом и проблесковым маячком по ул. Авиастроителей и на перекрестке с ул. 25 Лет Октября столкнулась с серым седаном, который поворачивал направо и не успел или не захотел пропустить машину медиков.


Серьезной аварии удалось избежать, хотя машина «скорой помощи» не успела даже начать тормозить, — удар пришелся по касательной.


Наиболее вероятной версией причины аварии выглядит то, что водитель седана отвлекся или у него в салоне слишком громко играла музыка. Как указывают в соцсетях очевидцы события, другие участники движения даже пытались его предупредить сигналами.

Стас Соколов
Фото Александра Ощепкова

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