После решения РПЦ рестораторы намерены отмечать День святого Патрика по-новому









Решение Русской Православной Церкви включить День святого Патрика в число собственных праздников заставило новосибирских рестораторов задуматься о новом формате его проведения у себя в барах.







О том, что Русская православная церковь отныне также будет отмечать День святого Патрика, агентству «Интерфакс» заявил на этой неделе глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых — святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик», — заявил представитель РПЦ.









День святого Патрика является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии и ряде провинций Канады. Однако, благодаря популярности ирландских пабов и ирландских марок пива, этот день широко отмечается по всему миру, включая Россию. Несмотря на свои религиозные истоки, нынешнее его празднование имеет преимущественно светский характер и поддерживается прежде всего рестораторами и торговцами пивом даже там, где ирландцев или нет совсем или они составляют незначительное меньшинство.







В Новосибирске День святого Патрика начали отмечать после того, как в городе один за другим начали открываться ирландские пабы (первое заведение Old Irish заработало в 1997 году). В последнее время, впрочем, интерес к этому формату несколько увял. Владельцы Old Irish переделали свое заведение в крафтовый бар, а бар Dublin и вовсе закрылся.





Тем не менее в оставшихся барах День святого Патрика намерены отмечать по-прежнему. Так, директор ресторанной компании St. Patrick's Group Максим Коротких сообщил, что собирается внести изменения в уже утвержденную программу, чтобы отмечать этот праздник «в русском стиле». «Будут различные соревнования в мужской удали и смекалке», — сообщил он.





Нужно заметить, впрочем, что традиционная дата Дня святого Патрика, который будут праздновать в ирландских барах по всему миру (в этом году это 17 марта) и День святого Патрикия, признанного РПЦ, — не совпадают, поскольку последний будет отмечаться по старому стилю (то есть 30 марта).