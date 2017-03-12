Стоимость проезда вырастет сразу на нескольких популярных маршрутах









Стоимость проезда на 15, 35 и 43-м маршрутах станет дороже. Соответствующие объявления уже появились в маршрутных такси.







По данным ЦУГАЭТ, перевозки на этих маршрутах осуществляет ИП Эдуард Остапенко. Как уверяет сам перевозчик, цена вырастет менее чем на 10 %. Так проезд на 15-м маршруте (Цветной проезд – площадь Маркса) станет дороже на 1 руб. (сейчас он стоит 49 руб.), на 35-м (Цветной проезд – Речной вокзал) — на 2 руб. (сейчас 43 руб.), а на 43-м (ОбьГЭС – улица Демакова) — на 3 руб. (сейчас 25 руб.). Новые тарифы начнут действовать с 20 марта.











Свое решение Остапенко объясняет ростом издержек в транспортном бизнесе. Прежде всего речь идет об удорожании техники. «Если 10 лет назад автобус стоил 2,2 млн руб., то теперь за него придется заплатить уже 6,6 млн. То есть получается, что у нас отраслевая инфляция где-то 20 % в год», — говорит перевозчик. По мнению Остапенко, именно недостаточно высокие цены в общественном транспорте в Новосибирске приводят к тому, что в городе «самые старые автобусы».







О неизбежности повышения тарифов в общественном транспорте говорил в конце прошлого года бывший министр транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергей Титов. В этом году цена проезда сразу на 5 руб. (с 20 до 25) уже выросла на маршруте № 52.

