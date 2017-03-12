Новосибирцы кинулись решать задачи по математике









Сотни новосибирцев уже приняли участие в акции по проверке математических знаний, организованной компанией «Яндекс». Мероприятие стартовало вчера и продлится до 16:00 сегодня, сообщили в региональном офисе «Яндекса»







Проверить знания можно за партой вуза или онлайн — в разделе yandex.ru/math. Так, в НГУ и НГТУ задачи решали уже около ста человек, всего же в мероприятии уже приняли участие больше 20 тыс. человек. В среднем они решили 5 из 10 задач, сообщила региональный представитель «Яндекса» Ольга Молодан, отметив, что для решения задач достаточно базовых знаний из школьной программы.







Пример задачи: Дело было зимой 2017 года. Задувая свечки на торте, именинница Маша поймала себя на мысли, что теперь ее возраст равен сумме цифр, которые составляют год ее рождения. Сколько лет может быть Маше, как максимум? (Правильный ответ: 23).







Через несколько дней «Яндекс» назовет регионы страны, где с задачками справились лучше остальных, сообщила Ольга Молодан.







Напомним также, что в январе в Новосибирске прошел чемпионат Сибири по ментальной арифметике, победителем которого стал 9-летний новосибирец.