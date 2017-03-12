Известный боец без правил открыл в Новосибирске школу  единоборств

Школа расположена в 5-м Трикотажном переулке, 23 в Дзержинском районе
Школа расположена в 5-м Трикотажном переулке, 23 в Дзержинском районе

11 марта в Новосибирске прошло торжественное открытие авторской школы «Шторм» Александра Шлеменко — на мероприятии образовалась давка.


По данным НГС.НОВОСТИ, школа заработала в 5-м Трикотажном переулке, 23 — в здании спортивного центра Elite-fitness. На открытии в небольшом зале школы собралось порядка 100 человек, из-за чего на входе образовалась давка. Среди пришедших были дети и юноши разных возрастов, их родители, а также профессиональные бойцы — ученики титулованного спортсмена ММА из Омска Александра Шлеменко.


«Я рад, что и ваш город, большой и прекрасный Новосибирск, для нас далеко не далекий город, включился в наше движение. Очень приятно, что мы сейчас формируем здоровое поколение, здоровое будущее и пытаемся воспитать здоровых и сильных детей», — в приветственном слове сказал Шлеменко. После церемонии открытия для всех желающих он провел открытую тренировку, где показал, как правильно разогреваться, а также научил нескольким приемам.


Александр Шлеменко провел открытую тренировку для всех желающих
Александр Шлеменко провел открытую тренировку для всех желающих


Как сообщили НГС.НОВОСТИ в справочной службе «Шторма», в школу принимают детей возрастом 6–18 лет. Месяц занятий будет стоить 2 тыс. руб. Тренировки по физической подготовке, обучение различным приемам и технике боя будут проводить как сам Шлеменко, так и его ученики. В день открытия в школу записались 20 человек.


Внутри установлены тренажеры, восьмиугольная клетка-ринг «Октагон», груши и маты. В будущем планируется создать зону для кроссфита. Стены зала и инвентарь выполнены в фирменных цветах.


Сегодня в Омске работают две школы Шлеменко
Сегодня в Омске работают две школы Шлеменко


«У вас большой город, но ММА, к сожалению, у вас не на очень большом уровне развит. Есть ветераны спорта, они проводят прекрасные турниры, но спортсменов, которые ярко себя зарекомендовали на международном уровне, у вас немного. Будем менять ситуацию», — пояснил Александр Шлеменко.


Справка: Александр Шлеменко — боец из Омска. В профессиональных боях без правил (MMA) многократно одерживал победы в странах СНГ, в 2005 году представлял Россию на соревнованиях международного уровня. Прозвище — Шторм. В 2010 году подписал контракт с организацией Bellator Fighting Championships. (peoples.ru)


В школу принимают детей от 6 до 18 лет
В школу принимают детей от 6 до 18 лет


В новом зале есть тренажеры, боксерские груши, ринг-клетка «Октагон» и другой инвентарь 
В новом зале есть тренажеры, боксерские груши, ринг-клетка «Октагон» и другой инвентарь 


Это уже второй спортивный проект из Омска, который обзавелся филиалом в Новосибирске. В феврале в торговом центре на ул. Нарымская появился картинг площадью около 2 тыс. кв. м, который работает в составе бара Mishkin&Mishkin. 

Кирилл Шматков
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