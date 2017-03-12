Над Новосибирском пролетели «Русские витязи» на новых самолетах

Над Новосибирском пролетели «Русские витязи» на новых самолетах (фото)


Авиационная группа высшего пилотажа ВКС «Русские витязи» совершила промежуточную посадку в Новосибирске на пути в Малайзию. На восток «Витязи» летят, чтобы принять участие в авиашоу LIMA-2017, которое пройдет с 21 по 25 марта на острове Лангкави.


Над Новосибирском пролетели «Русские витязи» на новых самолетах (фото)


Звено состоит из пяти боевых самолетов и самолета инженерно-технического сопровождения, которые вылетели с базы авиагруппы в Кубинке (Московская область). По сообщению Минобороны РФ, там впервые будет показан групповой и одиночный пилотаж на новых сверхманевренных истребителях Су-30СМ.


Над Новосибирском пролетели «Русские витязи» на новых самолетах (фото)


Во время длительного перелета запланированы три промежуточные посадки на территории России — в Перми, Новосибирске, Иркутской области, а затем еще две — в Китае и Вьетнаме. В Малайзии летчики проведут несколько тренировочных полетов до открытия выставки, — уточнили в Минобороны.


Над Новосибирском пролетели «Русские витязи» на новых самолетах (фото)


В прошлом году новосибирцы ждали участия «Русских витязей» в праздновании Дня города, однако в последний момент программа авиашоу поменялась.

Стас Соколов
Фото: Иван Ермолин (ivan-stalich.livejournal.com)

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